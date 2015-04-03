На Волині зловили «пістолетного» контрабандиста
Сьогодні, 17:35
Судитимуть 27-річного мешканця Миколаєва за контрабанду та незаконне поводження зі зброєю, якого зловили на "Устилузі".
На початку 2018 року чоловік організував протиправну схему переміщення в Україну з території країн Євросоюзу макетів пістолетів "Glock 17", "Glock 19", "Glock 43", "Walter P99", "CZ 75" та інших, - повідомляє прес-служба волинської прокуратури.
"Вносячи зворотні зміни у бойові зразки вогнепальної зброї, автомобілем зі спеціально обладнаним тайником він ввозив їх в Україну та реалізовував через мережу "Інтернет", пересилаючи зброю покупцям через відділення одного з поштових перевізників", - йдеться у повідомленні.
29 березня під час переміщення двох бойових пістолетів з Польщі в Україну громадянина затримали правоохоронці у пункті пропуску "Устилуг" Волинської митниці ДФС.
Наступного дня польські правоохоронці в квартирі затриманого у місті Хелм вилучили ще 15 пістолетів.
Нині обвинувачений перебуває під вартою й невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Фото ілюстративне
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На початку 2018 року чоловік організував протиправну схему переміщення в Україну з території країн Євросоюзу макетів пістолетів "Glock 17", "Glock 19", "Glock 43", "Walter P99", "CZ 75" та інших, - повідомляє прес-служба волинської прокуратури.
"Вносячи зворотні зміни у бойові зразки вогнепальної зброї, автомобілем зі спеціально обладнаним тайником він ввозив їх в Україну та реалізовував через мережу "Інтернет", пересилаючи зброю покупцям через відділення одного з поштових перевізників", - йдеться у повідомленні.
29 березня під час переміщення двох бойових пістолетів з Польщі в Україну громадянина затримали правоохоронці у пункті пропуску "Устилуг" Волинської митниці ДФС.
Наступного дня польські правоохоронці в квартирі затриманого у місті Хелм вилучили ще 15 пістолетів.
Нині обвинувачений перебуває під вартою й невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Фото ілюстративне
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