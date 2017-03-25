Луцький гурт записав саундтрек до серіалу «Київ вдень та вночі». ФОТО





Саундтрек до серіаліті, новий сезон якого вийде на екрани вже у вересні, написав гурт із Луцька, - пише



Молоді рокери One Light Inside написали композицію «Київ вдень та вночі». Саме ця пісня і гратиме під час нового сезону серіаліті.



Озвучити «Київ вдень та вночі» хлопцям вдалося, заповнивши анкету та пройшовши відбір.



Тепер гурт працює над кліпом до композиції. Відео знімають у Луцьку. Героями ролика стали яскраві та креативні лучани.



Кліп створюють в студії, пісню та задум ролика поки не розголошують. Так само не розповідають, чи покажуть кліп у серіалі.



«Сьогодні знімаємо відео на пісню «Київ вдень та вночі». Наші пісні взяли саундтреками серіалу «Київ вдень та вночі». Потрапити в серіаліті нам допоміг Влад Кардаш, який поділився контактами. Ми написали трек і його затвердити. Кліп точно буде на Ютуб, про його подальшу долю поки не говоримо. А робимо це найперше для себе», - каже фронтмен гурту Валентин Мушинський.



Зйомки триватимуть увесь день. Загалом у ролику засвітяться майже двадцять молодих та креативних волинян. Кожен із героїв кліпу мав лише один дубль, аби виконати свою роль для відео.



Оприлюднити відео гурт планує 28 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани створили і зняли кліп на саундтрек до серіалу "Київ вдень та вночі".Саундтрек до серіаліті, новий сезон якого вийде на екрани вже у вересні, написав гурт із Луцька, - пише Таблоїд Волині Молоді рокери One Light Inside написали композицію «Київ вдень та вночі». Саме ця пісня і гратиме під час нового сезону серіаліті.Озвучити «Київ вдень та вночі» хлопцям вдалося, заповнивши анкету та пройшовши відбір.Тепер гурт працює над кліпом до композиції. Відео знімають у Луцьку. Героями ролика стали яскраві та креативні лучани.Кліп створюють в студії, пісню та задум ролика поки не розголошують. Так само не розповідають, чи покажуть кліп у серіалі.«Сьогодні знімаємо відео на пісню «Київ вдень та вночі». Наші пісні взяли саундтреками серіалу «Київ вдень та вночі». Потрапити в серіаліті нам допоміг Влад Кардаш, який поділився контактами. Ми написали трек і його затвердити. Кліп точно буде на Ютуб, про його подальшу долю поки не говоримо. А робимо це найперше для себе», - каже фронтмен гурту Валентин Мушинський.Зйомки триватимуть увесь день. Загалом у ролику засвітяться майже двадцять молодих та креативних волинян. Кожен із героїв кліпу мав лише один дубль, аби виконати свою роль для відео.Оприлюднити відео гурт планує 28 серпня.

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