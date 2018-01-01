У Києві жінка викинула мертве немовля на смітник
Сьогодні, 19:17
У Києві жінка викинула мертве немовля на смітник.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Києва, - пише Уніан.
"У суботу близько 21.20 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що поряд зі сміттєвими баками на вулиці Андрущенка виявили мертве немовля. За викликом виїхали слідчо-оперативна група, кінологічна служба, судово-медичний експерт. Тіло новонародженого хлопчика без видимих ознак насильницької смерті знаходилося у переносній сумці для немовлят. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи і неподалік, у нежитловому приміщенні, знайшли матір малюка.
"32-річна уродженка Сумської області спочатку сказала, що народила дитину у лікарні, а згодом розповіла, що малюк з’явився на світ у тому ж нежитловому приміщенні близько 4-ї ранку 17 серпня. За її словами, вранці за добу жінка помітила, що хлопчик не подає ознак життя. Ввечері того ж дня вона поклала мертвого сина у сумку, винесла до сміттєвого баку, а повернувшись, продовжила вживати алкогольні напої", - зауважили у поліції.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом раптової смерті (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу).
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Києва, - пише Уніан.
"У суботу близько 21.20 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що поряд зі сміттєвими баками на вулиці Андрущенка виявили мертве немовля. За викликом виїхали слідчо-оперативна група, кінологічна служба, судово-медичний експерт. Тіло новонародженого хлопчика без видимих ознак насильницької смерті знаходилося у переносній сумці для немовлят. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи і неподалік, у нежитловому приміщенні, знайшли матір малюка.
"32-річна уродженка Сумської області спочатку сказала, що народила дитину у лікарні, а згодом розповіла, що малюк з’явився на світ у тому ж нежитловому приміщенні близько 4-ї ранку 17 серпня. За її словами, вранці за добу жінка помітила, що хлопчик не подає ознак життя. Ввечері того ж дня вона поклала мертвого сина у сумку, винесла до сміттєвого баку, а повернувшись, продовжила вживати алкогольні напої", - зауважили у поліції.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом раптової смерті (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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