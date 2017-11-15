На луцькій виставці ікон вперше покажуть образи, яким понад 300 років

У Луцьку відбудеться презентація виставкового проекту до 25-річчя Музею волинської ікони.21 серпня о 14:00 у Музеї волинської ікони відбудеться презентація виставкового проекту «Колекції Музею волинської ікони», присвяченого 25-річчю діяльності музею зі збереження, дослідження і популяризації сакральної спадщини Волині, - повідомили у Музейному просторі Волині.Так, 26 серпня виповнюється 25 років Музею волинської ікони, відділу Волинського краєзнавчого музею. За роки діяльності Музей волинської ікони, презентуючи давню сакральну спадщину Волині, став яскравим явищем культурного розвитку України: центром досліджень, освіти, комунікації, культурної інформації і творчих новацій.На сьогодні унікальна збірка музею нараховує понад дві тисячі пам’яток сакрального мистецтва. Твори темперного і олійного іконопису, скульптура, предмети металопластики і декоративного різьблення XVI – XIX ст. дозволяють вивчати різноманітні аспекти давньої художньої культури Волині. Більше чотирьохсот одиниць збереження – ікони кінця XVIII – початку XХ ст., вилучені на волинських митницях при спробі незаконного вивезення за кордон.Впродовж 25 років у реставраційній майстерні Волинського краєзнавчого музею, Національному науково-дослідному реставраційному центрі і його Львівській філії, Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури були повернуті до життя більше 300 пам’яток іконопису, декоративної різьби і скульптури. У восьми залах музею сьогодні демонструються понад 130 творів волинського темперного іконопису, царські врата, скульптура XVI – XVIIІ ст. Решту колекцій музей періодично презентує на виставках у Луцьку, Києві, Чернігові, Дніпрі, Острозі, Вараші, Нетішині та ін.Нинішній виставковий проект, присвячений 25-річчю музею, презентує зразки колекцій західноєвропейського живопису XVIII – XIX ст., металопластики ХІХ – ХХ ст., різьби і скульптури доби українського бароко, пізньої хатньої ікони ХІХ ст., твори сучасних волинських іконописців.Вперше представлені образи XVIII ст. «Жертвоприношення Авраама», «Іоан Златоуст», «Непорочне зачаття. Христос у терновому вінці» та ін., виконані на полотні олійними фарбами. Їм властиве живописне моделювання, світський характер і посилена декоративність. Колорит ікон будується на поєднанні барв вохристого, червоного, білого, зеленого. Символічні сюжети «Непорочне зачаття», «Христос євхаристійний», «Недремне око», «Коронування Богородиці» своєрідно і оригінально розкривають ідейну сутність християнського віровчення і писалися, найвірогідніше, для греко-католицьких храмів чи костелів.Колекція церковної дерев’яної різьби та скульптури була зібрана музейниками під час наукових експедицій 1980–2000-их років і продовжує поповнюватись сьогодні. Найбільш представницька і різноманітна група розп’ять. Хрест-розп’яття, що демонструється, відзначений майстерністю опрацювання фігури Ісуса Христа, емоційністю лику Спасителя. Статичність та спокій втілює скульптурне зображення Святої, яка тримає розгорнутий сувій.Колекція мідного старообрядницького лиття XVIII – XIX ст. сформувалася у 1990–2000-их роках. Головним джерелом надходження стала передача пам’яток волинськими митницями та СБУ у Волинській області. Напрестольні та кіотні хрести, ікони з образами Богородиці, Спаса, святого Миколая, складні чотиристулкові «Дванадесяті свята» та тристулкові «Моління», натільні ікони виконані технікою лиття, часто з використанням різнокольорових емалей.Хатні ікони кінця XVIII – початку XХ ст., вилучені на волинських митницях, вирізняються майстерністю виконання, широкою гамою кольорів, багатством золота, різноманітністю образів і сюжетів. Ікони «Моління», «Богородиця Живоносне джерело», «Іоан Хреститель», «Святий Миколай», «Дванадесяті свята», «Покрова» відзначені високим художнім стилем і символічною образністю.На виставці представлені ікони сучасних іконописців, колекцію творів яких музей починає формувати.