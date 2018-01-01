Погода в Луцьку на 21 серпня





Без опадів.



Температура вдень до +25°, а вночі +21°.



Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Критського. У народі святого називали Мирон Вітрогон і говорили: "Мирони-Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть", так як у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, "який Мирон - такий січень".

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