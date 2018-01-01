Погода в Луцьку на 21 серпня
Сьогодні, 20:00
Вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня.
Без опадів.
Температура вдень до +25°, а вночі +21°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Критського. У народі святого називали Мирон Вітрогон і говорили: "Мирони-Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть", так як у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, "який Мирон - такий січень".
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Без опадів.
Температура вдень до +25°, а вночі +21°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Критського. У народі святого називали Мирон Вітрогон і говорили: "Мирони-Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть", так як у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, "який Мирон - такий січень".
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