вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку на 21 серпня

Погода в Луцьку на 21 серпня
Вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня.

Без опадів.

Температура вдень до +25°, а вночі +21°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Критського. У народі святого називали Мирон Вітрогон і говорили: "Мирони-Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть", так як у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, "який Мирон - такий січень".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку на 21 серпня
Сьогодні, 20:00
На луцькій виставці ікон вперше покажуть образи, яким понад 300 років
Сьогодні, 19:33
У Києві жінка викинула мертве немовля на смітник
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку не буде світла 21 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині банда постачала наркотики в тюрму
Сьогодні, 18:44
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 серпня
16 серпень, 20:00
Тепло і мокро: 17 серпня захід України накриють дощі з грозами Тепло і мокро: 17 серпня захід України накриють дощі з грозами
16 серпень, 17:50
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 серпня
15 серпень, 20:00
Повідомили, коли на Волині послабне спека Повідомили, коли на Волині послабне спека
14 серпень, 13:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
19 серпень, 12:54
 1
Погода в Луцьку на 21 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На луцькій виставці ікон вперше покажуть образи, яким понад 300 років
Сьогодні, 19:33
 0
У Києві жінка викинула мертве немовля на смітник
Сьогодні, 19:17
 0
Де у Луцьку не буде світла 21 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8