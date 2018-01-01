На Волинь привезуть тіло Василя Крищука

Василя Крищука привезуть на Волинь завтра, 21 серпня.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.



Небайдужих волинян закликають зустріти тіло бійця 14-ї ОМБР Василя Крищука. Орієнтовний час зустрічі – на Цуманському посту патрульної поліції завтра, 21 серпня, о 09:00.



«Колоною їхатимемо в напрямку Луцька, далі - Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.



Волонтери попередили, що час зустрічі може змінитися.



Нагадаємо, Василя Крищука вбили на Донбасі 18 серпня.



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