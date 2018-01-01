На Волинь привезуть тіло Василя Крищука
Сьогодні, 21:59
Тіло військовослужбовця 14 окремої механізованої бригади Василя Крищука привезуть на Волинь завтра, 21 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.
Небайдужих волинян закликають зустріти тіло бійця 14-ї ОМБР Василя Крищука. Орієнтовний час зустрічі – на Цуманському посту патрульної поліції завтра, 21 серпня, о 09:00.
«Колоною їхатимемо в напрямку Луцька, далі - Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.
Волонтери попередили, що час зустрічі може змінитися.
Нагадаємо, Василя Крищука вбили на Донбасі 18 серпня.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.
Небайдужих волинян закликають зустріти тіло бійця 14-ї ОМБР Василя Крищука. Орієнтовний час зустрічі – на Цуманському посту патрульної поліції завтра, 21 серпня, о 09:00.
«Колоною їхатимемо в напрямку Луцька, далі - Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.
Волонтери попередили, що час зустрічі може змінитися.
Нагадаємо, Василя Крищука вбили на Донбасі 18 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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