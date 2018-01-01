Опублікували рейтинг шкіл Луцька





На його основі видання



Загалом у Волинській області в тестуванні з української мови та літератури взяли участь 10 тисяч 929 учасників, серед яких учні шкіл, гімназій, професійно-технічних училищ та інші учасники. 14,89 % не подолали поріг оцінювання. Лише 12,11 % учасників набрало від 180 до 200 балів, а 23,74 % – від 100 до 120 балів.



Щодо історії України, то поріг не подолали 14,75 % учасників. 5,74 % набрали найвищі бали, 21,99 % – найнижчі.



Тести з математики вирішувало 2795 учасників. Не подолали поріг 14,99 %. 9,91 % набрали найвищі бали, а найнижчі – 22,65 %.



Англійську мову тестували 1707 учасників. Поріг не подолали 8,2 %. Найвищий бал набрали 11,42 % учасників з Волині, найнижчі – 16,87 %.



У розрізі луцьких шкіл найбільші відсотки учнів, що не подолали поріг тестування, є у школах №№ 13, 15, 17. Щодо тестування з історії України, то школи №№ 12, 13, 15, 16, 17, 19 та 23 мають найбільший відсоток учнів, що не подолали поріг. З математики такі дані за школами №№ 2, 3, 15, 17, 19, 20, 23 та правознавчим ліцеєм з посиленою фізичною підготовкою. З англійської мови найбільше учнів, що не подолали поріг, у школах № 2, 3, 11, 16, 17, 19, 20, правознавчому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. Традиційно великі відсотки неподолання порогу з усіх предметів в учнів луцької вечірньої школи.



На основі даних, оприлюднений по кожній зі шкіл, сформували рейтинги навчальних закладів за кількістю учнів, що набрали найвищі бали. Також показаний антирейтинг шкіл, де найбільший відсоток учнів, що набрали найнижчі бали.



«Звісно, показник не досконалий. Наприклад, якщо від навчального закладу буде лише кілька людей і вони покажуть гарний результат, то відсоток успішності в рейтингу буде вищим», - йдеться у повідомленні.



Порівнюючи з аналогічними даними минулого року, учні луцьких гімназій № 18, 21, 14 стабільно показують високий показник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив регіональні результати зовнішнього незалежного оцінювання.На його основі видання Конкурент підготувало рейтинг луцьких шкіл.Загалом у Волинській області в тестуванні з української мови та літератури взяли участь 10 тисяч 929 учасників, серед яких учні шкіл, гімназій, професійно-технічних училищ та інші учасники. 14,89 % не подолали поріг оцінювання. Лише 12,11 % учасників набрало від 180 до 200 балів, а 23,74 % – від 100 до 120 балів.Щодо історії України, то поріг не подолали 14,75 % учасників. 5,74 % набрали найвищі бали, 21,99 % – найнижчі.Тести з математики вирішувало 2795 учасників. Не подолали поріг 14,99 %. 9,91 % набрали найвищі бали, а найнижчі – 22,65 %.Англійську мову тестували 1707 учасників. Поріг не подолали 8,2 %. Найвищий бал набрали 11,42 % учасників з Волині, найнижчі – 16,87 %.У розрізі луцьких шкіл найбільші відсотки учнів, що не подолали поріг тестування, є у школах №№ 13, 15, 17. Щодо тестування з історії України, то школи №№ 12, 13, 15, 16, 17, 19 та 23 мають найбільший відсоток учнів, що не подолали поріг. З математики такі дані за школами №№ 2, 3, 15, 17, 19, 20, 23 та правознавчим ліцеєм з посиленою фізичною підготовкою. З англійської мови найбільше учнів, що не подолали поріг, у школах № 2, 3, 11, 16, 17, 19, 20, правознавчому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. Традиційно великі відсотки неподолання порогу з усіх предметів в учнів луцької вечірньої школи.На основі даних, оприлюднений по кожній зі шкіл, сформували рейтинги навчальних закладів за кількістю учнів, що набрали найвищі бали. Також показаний антирейтинг шкіл, де найбільший відсоток учнів, що набрали найнижчі бали.«Звісно, показник не досконалий. Наприклад, якщо від навчального закладу буде лише кілька людей і вони покажуть гарний результат, то відсоток успішності в рейтингу буде вищим», - йдеться у повідомленні.Порівнюючи з аналогічними даними минулого року, учні луцьких гімназій № 18, 21, 14 стабільно показують високий показник.

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