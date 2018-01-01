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Виклики і провокації: актори влаштують променад-перфоменс у Луцьку

Виклики і провокації: актори влаштують променад-перфоменс у Луцьку
Із нагоди 15-річчя театру «ГаРмИдЕр» у Луцьку влаштують променад-перфоменс «2км театру».

Про це йдеться в анонсі події у соціальній мережі Facebook.

Своєму 15-річчю театр присвячує 5-й «Мандрівний вішак» і розпочне фестиваль, помандрувавши в гармидерівське минуле. Колектив «ГаРмИдЕра» створив променад-перфоменс «2км театру». Саме цю відстань актори пройдуть із глядачами непростим шляхом, компілюючи та переосмислюючи суть спектаклів театру від 2003 до 2018 року.

Незважаючи на погодні умови, стартує перформанс від рідного «ГаРмИдЕрові» Луцького районного будинку культури. А далі на учасників чекає чимало несподіваних поворотів. Як завжди, варто налаштуватися на виклики й навіть провокації.

Продовжиться дійство біля Луцької галереї мистецтв знайомством із учасниками фестивалю та перформативною виставкою «Перетин». Масштабнішої та креативнішої фотовиставки театрального колективу в Луцьку ще точно не було, тому неймовірно цікаво як «Перетин» відгукнеться у глядачах.

Після відкриття 21 вересня о 16:00 виставку можна буде переглянути до 30 вересня.

Далі фестивальна програма продовжиться перформативною програмою від учасників Майстерні «МистецтвоДії».

Вхід вільний.

Виклики і провокації: актори влаштують променад-перфоменс у Луцьку

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Теги: театр, Луцьк
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