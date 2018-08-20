Гаманець із грошима у волинянина поцупив продавець ікон
Сьогодні, 00:33
У селі Путилівка на Волині чоловік, який продавав ікони та іншу церковну атрибутику, не втримався від спокуси і скоїв крадіжку.
Про це пише Експрес-онлайн з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
У травні цього року торговець церковними товарами ходив від хати до хати, пропонуючи селянам щось придбати. В одному з будинків в обідню пору не було нікого, а на столі лежав шкіряний гаманець. Непрошений гість зазирнув у нього і нарахував 5700 гривень. Гроші він забрав із собою.
Невдовзі зловмисника вичислили і порушили кримінальну справу. За крадіжку йому загрожувало до трьох років позбавлення волі.
Щоб не потрапити за ґрати, він повернув вкрадені кошти потерпілому та уклав з ним угоду про примирення. Маневецький районний суд її затвердив.
«Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, і призначити покарання – 1700 гривень штрафу», - зазначається у вироку.
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Про це пише Експрес-онлайн з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
У травні цього року торговець церковними товарами ходив від хати до хати, пропонуючи селянам щось придбати. В одному з будинків в обідню пору не було нікого, а на столі лежав шкіряний гаманець. Непрошений гість зазирнув у нього і нарахував 5700 гривень. Гроші він забрав із собою.
Невдовзі зловмисника вичислили і порушили кримінальну справу. За крадіжку йому загрожувало до трьох років позбавлення волі.
Щоб не потрапити за ґрати, він повернув вкрадені кошти потерпілому та уклав з ним угоду про примирення. Маневецький районний суд її затвердив.
«Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, і призначити покарання – 1700 гривень штрафу», - зазначається у вироку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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