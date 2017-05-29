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Волинський атовець потребує допомоги на лікування

Волинський атовець потребує допомоги на лікування
Потребує допомоги 25-річний життєрадісний хлопець із села Рівне Любомльського району.

Про це повідомляє Район. Любомль.

Роман Козачук пройшов пекло АТО, а тепер ще й захворів.

Йому діагностували саркому м’яких тканин правої сім’яної залози, – повідомляє брат Тарас Козачук.

Мексиканська клініка виставила рахунок на лікування – майже 33 тисячі доларів.

Хлопець і родина просять про допомогу. Хто може – грошима, хто – щирою молитвою

Номер рахунку ПриватБанку: 5168 7422 2743 8631 (Козачук Роман Вікторович).


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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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