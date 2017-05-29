Волинський атовець потребує допомоги на лікування





Про це повідомляє



Роман Козачук пройшов пекло АТО, а тепер ще й захворів.



Йому діагностували саркому м’яких тканин правої сім’яної залози, – повідомляє брат Тарас Козачук.



Мексиканська клініка виставила рахунок на лікування – майже 33 тисячі доларів.



Хлопець і родина просять про допомогу. Хто може – грошима, хто – щирою молитвою



Номер рахунку ПриватБанку: 5168 7422 2743 8631 (Козачук Роман Вікторович).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потребує допомоги 25-річний життєрадісний хлопець із села Рівне Любомльського району.Про це повідомляє Район. Любомль пройшов пекло АТО, а тепер ще й захворів.Йому діагностували саркому м’яких тканин правої сім’яної залози, – повідомляє братМексиканська клініка виставила рахунок на лікування – майже 33 тисячі доларів.Хлопець і родина просять про допомогу. Хто може – грошима, хто – щирою молитвою

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