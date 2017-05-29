Волинський атовець потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 08:04
Потребує допомоги 25-річний життєрадісний хлопець із села Рівне Любомльського району.
Про це повідомляє Район. Любомль.
Роман Козачук пройшов пекло АТО, а тепер ще й захворів.
Йому діагностували саркому м’яких тканин правої сім’яної залози, – повідомляє брат Тарас Козачук.
Мексиканська клініка виставила рахунок на лікування – майже 33 тисячі доларів.
Хлопець і родина просять про допомогу. Хто може – грошима, хто – щирою молитвою
Номер рахунку ПриватБанку: 5168 7422 2743 8631 (Козачук Роман Вікторович).
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Про це повідомляє Район. Любомль.
Роман Козачук пройшов пекло АТО, а тепер ще й захворів.
Йому діагностували саркому м’яких тканин правої сім’яної залози, – повідомляє брат Тарас Козачук.
Мексиканська клініка виставила рахунок на лікування – майже 33 тисячі доларів.
Хлопець і родина просять про допомогу. Хто може – грошима, хто – щирою молитвою
Номер рахунку ПриватБанку: 5168 7422 2743 8631 (Козачук Роман Вікторович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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