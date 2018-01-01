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Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО

Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
У селі Люб’язь на Волині вогонь наробив біди відразу трьом сусідам. Окрім того, до лікарні доправили рятувальника, який гасив пожежу.

Інцидент трапився 20 серпня, -пише Нове життя.

Спочатку сталося загорання однієї господарської споруди, зазначають очевидці. Затим через сильні пориви вітру та спеку вогонь відразу ж перейшов на іншу господарську споруду, лишивши після себе тільки стіни з цегли. Також згоріли стіжки сіна та дров.

На місці події працювали три пожежні автомобілі, «швидка допомога» та поліція. Однак, насамперед згуртувалися жителі цього села та відразу кинулися гасити полум’я, аби не перейшло на будинки. Для цього їх обливали водою. Саме завдяки небайдужості селян відкритий вогонь вдалося приборкати.

Причина загорання наразі встановлюється.

Сільський голова Борис Шубич відмовився надавати коментар.

Начальник Любешівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Віталій Деркач поінформував: «Сталася пожежа в господарській будівлі, через сильний вітер швидко розповсюдилося полум’я, яке після першої будівлі схопило другу. В ній було сіно та багато будівельних матеріалів, через це вогонь розповсюдився досить швидко. Одна пожежна машина не справлялася, залучили допоміжні сили, направили два резервні ходи, лісгоспівську машину. І лише тоді вдалося збити полум’я з допомогою населення. Причина загорання буде встановлюватися, цим займається поліція».

Також з його слів стало відомо, що під час гасіння пожежі постраждав (отримав отруєння чадним димом) рятувальник, його «швидкою» доставили у приймальне відділення Любешівської ЦРЛ.

Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО
Під час пожежі на Волині постраждав рятувальник. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь
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