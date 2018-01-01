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Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО

Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
У мережі з’явилися дивовижні світлини світанку на волинському озері Колпіне у Ратнівському районі.

Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.

Озеро Колпіне розташоване неподалік селища Заболоття у Ратнівському районі.

«Ранок поруч села Заболоття», - прокоментував оприлюднені фотографії Павлюк.

Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО


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Теги: природа, Волинь
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