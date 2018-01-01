Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО





Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.



Озеро Колпіне розташоване неподалік селища Заболоття у Ратнівському районі.



«Ранок поруч села Заболоття», - прокоментував оприлюднені фотографії Павлюк.







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