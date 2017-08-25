День Незалежності у Луцьку. Програма заходів

Опублікували перелік заходів, які заплановані в Луцьку в рамках святкування Дня Прапора та Дня Незалежності.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.Програма святкових заходів з 21 до 26 серпняпротягом дняПрезентація історико-документальної виставки документів та архівних матеріалів «Незалежність. Сила. Воля.» (Бібліотека-філія №3)11.00 Патріотичний майстер-клас «Я люблю Україну» (Волинська обласна бібліотека для дітей)11.00 Патріотичний майстер-клас «Символи України» (Бібліотека-філія №10)12.00 Патріотична бесіда «Символи України: Герб. Прапор. Гімн» (Бібліотека-філія №7)14.00 Патріотичний майстер-клас «Лялька-мотанка – Берегиня воїна» (Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки)15.00 Патріотична година «Нескорені та непереможені» (зустріч з учасниками АТО) (Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки)протягом дняІІ Міжнародний фестиваль літньої Сеньйоріади «Спорт для всіх» заради здоров’я (Стадіон СНУ імені Лесі Українки)протягом дняВиставка літератури «Рідна та єдина, найкраща в світі Україна» (Центральна бібліотека для дорослих)11.00 Конкурс дитячих малюнків «У жовто-блакитному вимірі» (Бібліотека-філія №10)11.00 Флешмоб «Вірю в твоє майбутнє, Україно!» (Бібліотека-філія №5)12.00 Година державності «Моя земля – Незалежна Україна» (Бібліотека-філія №11)12.00 Конкурс дитячих малюнків «Моя країна – Україна» (Бібліотека-філія №2)12.00 Інформаційно-правова година «Незалежність України. Мінюст: досягнення та подальші очікування» (Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки)14.00 Відкриття художньої виставки Олега Дробоцького «Аеропорт», присвяченої подвигу українців у Донецькому аеропорті (Волинський краєзнавчий музей)16.00 Святкове богослужіння за участі зарубіжних колективів – учасників Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (Єгипет, Індія, Італія, Литва, Мексика, Туреччина) (Свято-Троїцький Кафедральний собор)17.00 Урочиста хода учасників Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (вул.Лесі Українки – Луцький замок)18.00 Урочисте відкриття Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (Луцький замок)18.00 Відкритий турнір з тенісу настільного «Луцька Серія» (ТзОВ «Луцькпласт»)протягом дняПерегляд документальної хроніки «Хроніка Незалежності» (Бібліотека-філія №6)09.00 Урочистості з нагоди Дня Державного прапора України (Площа перед Луцькою міською радою)10.00 Відкриття ІІ-го Міжнародного фестивалю літньої Сеньйоріади «Спорт для всіх» заради здоров’я (Стадіон СНУ імен Лесі Українки)11.00 Інтернет-мандрівка «Україна унікальна – Україна надзвичайна» (Центральна бібліотека для дорослих)11.00 Патріотичне свято «Хай світлий буде день твій, Україно» (Центральна бібліотека для дітей)12.00 Конкурс малюнка на асфальті «Державні символи України» (Майдан перед ДРАЦом)12.00 Музично-поетична година «Моя Україна – мій сонячний дім» (Волинська обласна бібліотека для дітей)12.00 Конкурс малюнка на асфальті «Мій край – частинка України» (Бібліотека-філія №7)12.00 Творча майстерня «Жовто-синій символ України» (Бібліотека-філія №2)12.00 Відкриття авторської виставки ікон члена Національної спілки художників Тетяни Мялковської (Арт-галерея «Луцьк»)16.00 «Танцюємо разом» – майстер-клас з вивчення національних танців країн учасників Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (Театральний майдан)17.00 Проект «Український козацький рух»: флешмоб козацького бойового мистецтва, майстер-клас з бойового гопака (Майдан Президента Грушевського)18.00 «Під прапором України» – концерт учасників Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (Театральний майдан)протягом дняВиставка-продаж випічки від виробників м.Луцька (Театральний майдан)08.00 Молебень за Україну (Храми міста Луцька)09.00 Фінал Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвячений пам’яті Миколи Романюка (Школа № 26)09.30 Велопробіг у вишиванках (Театральний майдан – маршрут № 15 А – Театральний майдан)09.45 Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» (Театральний майдан)10.00 Урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Пряма трансляція святкового параду у м.Києві та виступу Президента України Петра Порошенка (Театральний майдан)10.00 Турнір зі стрітболу (баскетбол 3*3) (Майдан перед пам’ятником Т.Г.Шевченку)10.00 Відкритий кубок міста Луцька з пляжного волейболу (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки (центральний вхід))11.00-15.00 Вулична акція «Україна = Європа»: книжкова виставка-панорама «Земля, що зветься Україна!», майстер-клас, фотозона, євро- вікторина, опитування: «Топ 5 кращих українських книг» (Театральний майдан (біля приміщення Волинської обласної бібліотеки для юнацтва))11.30 Конкурс малюнка на асфальті «З Україною в серці» (Театральний майдан)12.00 Мистецька програма «Україна є! Україні бути!» (Театральний майдан)13.00 Громадська акція «Українська вишиванка» (Театральний майдан)13.00-22.00 Молодіжна святкова програма (виступи гуртів, конкурси, майстер-класи, дискотека, діджеї, файєр-шоу) (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)14.00 Презентації творчих колективів – учасників Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (вул.Лесі Українки)15.00 Матчева зустріч стронгменів Збірної України Федерації стронгмену України та Збірної Європи. Головний рефері – володар титулу «Найсильніша людина планети», заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк (Майдан Президента Грушевського)16.00 Мистецька акція «Кобзарське віче» (Театральний майдан)16.00 Музично-літературна програма «Україно, люба ненько» (Будинок культури мікрорайону Вересневе)17.00 Відкриття музею сучасного мистецтва (Арт-кафедра СРК «Адреналін Сіті»)17.00 Тематичний концерт «Україно, любов моя»» (Клуб «Сучасник»)18.00 «Незалежній Україні!» – концерт учасників Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (Театральний майдан)протягом дня:- Фотовиставка «З незалежністю в серці» (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)- Страйкбольний тир (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)- Проект «Мистецька вулиця» (вул.Лесі Українки)- Розважальна анімаційна програма для дітей (Майдан Президента Грушевського)- Виставка-продаж випічки від виробників м.Луцька (Театральний майдан)11.00 Шахово-шашковий відкритий турнір (Спортивний клуб «Біла тура»)протягом дняЯрмарок народних ремесел в місцях проведення фестивалю «Поліське літо з фольклором»17.00 «Фестивальна мозаїка» за участі зарубіжних та українських колективів учасників Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (Театральний майдан, вул.Лесі Українки)18.00 Урочиста хода учасників Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (Театральний майдан – стадіон «Авангард»)19.00 Урочисте закриття Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» (Стадіон «Авангард»)10.00 Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів (Спорткомплекс СНУ імені Лесі Українки)18.00 Міжнародний джазовий фестиваль «ArtJazz 2018» (Луцький замок)