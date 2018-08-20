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«Не так припаркувався»: у Києві евакуатор забрав авто Бетмена

«Не так припаркувався»: у Києві евакуатор забрав авто Бетмена
У Києві помітили Бетмобіль – машину героя американських кінофільмів і коміксів Бетмена.

Авто на платформі навантажувача сфотографували на проспекті Бажана, - повідомляють Факти ICTV.

«До Києва приїхав Бетмен на бетмобілі: пильнуватиме порядок», – йдеться у повідомленні.

У соціальних мережах також припустили, що фантастичний персонаж не так припаркувався: «Бетмобіль евакуювали за порушення правил паркування. Загребли за парковку на переході».


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Теги: курйоз
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