«Не так припаркувався»: у Києві евакуатор забрав авто Бетмена





Авто на платформі навантажувача сфотографували на проспекті Бажана, - повідомляють



«До Києва приїхав Бетмен на бетмобілі: пильнуватиме порядок», – йдеться у повідомленні.



У соціальних мережах також припустили, що фантастичний персонаж не так припаркувався: «Бетмобіль евакуювали за порушення правил паркування. Загребли за парковку на переході».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві помітили Бетмобіль – машину героя американських кінофільмів і коміксів Бетмена.Авто на платформі навантажувача сфотографували на проспекті Бажана, - повідомляють Факти ICTV «До Києва приїхав Бетмен на бетмобілі: пильнуватиме порядок», – йдеться у повідомленні.У соціальних мережах також припустили, що фантастичний персонаж не так припаркувався: «Бетмобіль евакуювали за порушення правил паркування. Загребли за парковку на переході».

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