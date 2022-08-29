Відсутність розмітки, повалені дерева і хащі: на що скаржаться лучани
Сьогодні, 08:58
У Луцьку змінився характер звернень, які надходять на лінію оперативного реагування міської ради.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, якщо колись були поодинокі звернення щодо ремонтів під’їздів, то сьогодні люди турбуються про ремонт доріг, тротуарів.
«Люди згуртовуються. Вони бачать, що двори ремонтують, і собі просять провести роботи», - відзначила Карп’як.
Мешканці міста просять відремонтувати дорогу на Теремнівський, тротуари на Ковельській, нанести дорожню розмітку на Карбишева та Єршова, зрізати аварійні дерева на Ковельській та Бульби-Боровиця, покосити траву на спуск у Центарльному парку культури та відпочинку, відремонтувати ливневу трубу на Дружби Народів тощо.
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Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, якщо колись були поодинокі звернення щодо ремонтів під’їздів, то сьогодні люди турбуються про ремонт доріг, тротуарів.
«Люди згуртовуються. Вони бачать, що двори ремонтують, і собі просять провести роботи», - відзначила Карп’як.
Мешканці міста просять відремонтувати дорогу на Теремнівський, тротуари на Ковельській, нанести дорожню розмітку на Карбишева та Єршова, зрізати аварійні дерева на Ковельській та Бульби-Боровиця, покосити траву на спуск у Центарльному парку культури та відпочинку, відремонтувати ливневу трубу на Дружби Народів тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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