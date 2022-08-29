Відсутність розмітки, повалені дерева і хащі: на що скаржаться лучани

У Луцьку змінився характер звернень, які надходять на лінію оперативного реагування міської ради.Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, якщо колись були поодинокі звернення щодо ремонтів під’їздів, то сьогодні люди турбуються про ремонт доріг, тротуарів.«Люди згуртовуються. Вони бачать, що двори ремонтують, і собі просять провести роботи», - відзначила Карп’як.Мешканці міста просять відремонтувати дорогу на Теремнівський, тротуари на Ковельській, нанести дорожню розмітку на Карбишева та Єршова, зрізати аварійні дерева на Ковельській та Бульби-Боровиця, покосити траву на спуск у Центарльному парку культури та відпочинку, відремонтувати ливневу трубу на Дружби Народів тощо.