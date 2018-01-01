У Києві BMW влетів на парковку та потрощив чотири автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:00
У Києві на Дніпровській набережній сталася масштабна ДТП – BMW на швидкості влетів у чотири припарковані авто.
Про це пише ТСН.
Зазначають, що обійшлося без загиблих.
ДТП сталася близько 20:20 вечора в понеділок, 20 серпня. Машини, котрі постраждали від BMW, були припарковані. За попередньою інформацією, постраждалих у цій пригоді немає.
Інцидент потрапив на камери спостереження та реєстратори водіїв, відеозапис уже оприлюднено в Інтернеті. На ньому видно, що іномарка рухалася зі значним перевищенням швидкості та різко маневрувала на дорозі перед тим, як врізалася в машини, що стояли на узбіччі.
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Про це пише ТСН.
Зазначають, що обійшлося без загиблих.
ДТП сталася близько 20:20 вечора в понеділок, 20 серпня. Машини, котрі постраждали від BMW, були припарковані. За попередньою інформацією, постраждалих у цій пригоді немає.
Інцидент потрапив на камери спостереження та реєстратори водіїв, відеозапис уже оприлюднено в Інтернеті. На ньому видно, що іномарка рухалася зі значним перевищенням швидкості та різко маневрувала на дорозі перед тим, як врізалася в машини, що стояли на узбіччі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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