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У Києві BMW влетів на парковку та потрощив чотири автомобілі. ВІДЕО

У Києві BMW влетів на парковку та потрощив чотири автомобілі. ВІДЕО
У Києві на Дніпровській набережній сталася масштабна ДТП – BMW на швидкості влетів у чотири припарковані авто.

Про це пише ТСН.

Зазначають, що обійшлося без загиблих.

ДТП сталася близько 20:20 вечора в понеділок, 20 серпня. Машини, котрі постраждали від BMW, були припарковані. За попередньою інформацією, постраждалих у цій пригоді немає.

Інцидент потрапив на камери спостереження та реєстратори водіїв, відеозапис уже оприлюднено в Інтернеті. На ньому видно, що іномарка рухалася зі значним перевищенням швидкості та різко маневрувала на дорозі перед тим, як врізалася в машини, що стояли на узбіччі.


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Теги: аварія, ДТП
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