У Києві BMW влетів на парковку та потрощив чотири автомобілі. ВІДЕО





Про це пише



Зазначають, що обійшлося без загиблих.



ДТП сталася близько 20:20 вечора в понеділок, 20 серпня. Машини, котрі постраждали від BMW, були припарковані. За попередньою інформацією, постраждалих у цій пригоді немає.



Інцидент потрапив на камери спостереження та реєстратори водіїв, відеозапис уже оприлюднено в Інтернеті. На ньому видно, що іномарка рухалася зі значним перевищенням швидкості та різко маневрувала на дорозі перед тим, як врізалася в машини, що стояли на узбіччі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Дніпровській набережній сталася масштабна ДТП – BMW на швидкості влетів у чотири припарковані авто.Про це пише ТСН Зазначають, що обійшлося без загиблих.ДТП сталася близько 20:20 вечора в понеділок, 20 серпня. Машини, котрі постраждали від BMW, були припарковані. За попередньою інформацією, постраждалих у цій пригоді немає.Інцидент потрапив на камери спостереження та реєстратори водіїв, відеозапис уже оприлюднено в Інтернеті. На ньому видно, що іномарка рухалася зі значним перевищенням швидкості та різко маневрувала на дорозі перед тим, як врізалася в машини, що стояли на узбіччі.

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