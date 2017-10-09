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У Луцьку 22 дітям загиблих атовців виплатили допомогу

У Луцьку 22 дітям загиблих атовців виплатили допомогу
У Луцьку станом на 1 липня 22 дитини загиблих воїнів АТО отримали грошову допомогу.

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода розповіла, що торік виплати отримала 21 дитина на суму понад 402,7 тисячі гривень. Цьогоріч сума виплат на 22 дитини склала 238,5 тисячі гривень.

«Аналогічних програм в інших обласних центрах немає, є лише одноразові виплати. У нас діти постійно отримують цю допомогу», - відзначила посадовиця.

Окрім того, за бюджетні кошти оздоровили 193 дітей військових.

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Теги: гроші, АТО, ООС, дитина, допомога, Луцьк
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