У Луцьку 22 дітям загиблих атовців виплатили допомогу
Сьогодні, 09:06
У Луцьку станом на 1 липня 22 дитини загиблих воїнів АТО отримали грошову допомогу.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода розповіла, що торік виплати отримала 21 дитина на суму понад 402,7 тисячі гривень. Цьогоріч сума виплат на 22 дитини склала 238,5 тисячі гривень.
«Аналогічних програм в інших обласних центрах немає, є лише одноразові виплати. У нас діти постійно отримують цю допомогу», - відзначила посадовиця.
Окрім того, за бюджетні кошти оздоровили 193 дітей військових.
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Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода розповіла, що торік виплати отримала 21 дитина на суму понад 402,7 тисячі гривень. Цьогоріч сума виплат на 22 дитини склала 238,5 тисячі гривень.
«Аналогічних програм в інших обласних центрах немає, є лише одноразові виплати. У нас діти постійно отримують цю допомогу», - відзначила посадовиця.
Окрім того, за бюджетні кошти оздоровили 193 дітей військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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