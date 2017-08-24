Луцьк посилено патрулюватимуть на День Незалежності
Сьогодні, 09:19
У Луцьку організують посилене патрулювання вулиць під час святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник організаційного відділу Олена Барська розповіла, що місто активно почало готуватися до свят, зокрема, активно прибирають вулиці Луцька, проводять благоустрій.
«Організоване посилене патрулювання міста департаменту патрульної поліції, Луцького відділу поліції, а також бригад ДСУ НС та екстреної медичної допомоги», - повідомила Барська.
У святкові дні у Луцьку відбудеться понад 80 різноманітних заходів.
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Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник організаційного відділу Олена Барська розповіла, що місто активно почало готуватися до свят, зокрема, активно прибирають вулиці Луцька, проводять благоустрій.
«Організоване посилене патрулювання міста департаменту патрульної поліції, Луцького відділу поліції, а також бригад ДСУ НС та екстреної медичної допомоги», - повідомила Барська.
У святкові дні у Луцьку відбудеться понад 80 різноманітних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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