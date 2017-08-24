вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк посилено патрулюватимуть на День Незалежності

Луцьк посилено патрулюватимуть на День Незалежності
У Луцьку організують посилене патрулювання вулиць під час святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності.

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник організаційного відділу Олена Барська розповіла, що місто активно почало готуватися до свят, зокрема, активно прибирають вулиці Луцька, проводять благоустрій.

«Організоване посилене патрулювання міста департаменту патрульної поліції, Луцького відділу поліції, а також бригад ДСУ НС та екстреної медичної допомоги», - повідомила Барська.

У святкові дні у Луцьку відбудеться понад 80 різноманітних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрулювання, Луцьк, День Незалежності, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьк на День прапора приїде прем’єр-міністр
Сьогодні, 09:32
У Луцьку перекриють вулицю через ремонт
Сьогодні, 09:27
Луцьк посилено патрулюватимуть на День Незалежності
Сьогодні, 09:19
Повідомили, коли у Луцьку почнуть будувати реабілітаційний центр для атовців
Сьогодні, 09:15
У Луцьку 22 дітям загиблих атовців виплатили допомогу
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
Митрополит Михаїл: «Треба собі обіцяти, що зробиш усе можливе, аби в Україні все було добре» Митрополит Михаїл: «Треба собі обіцяти, що зробиш усе можливе, аби в Україні все було добре»
24 серпень, 2017, 22:01
У центрі Луцька дефілювали моделі у вишиванках. ФОТО У центрі Луцька дефілювали моделі у вишиванках. ФОТО
24 серпень, 2017, 16:19
«Святкова алея 2016» запрошує лучан та гостей міста «Святкова алея 2016» запрошує лучан та гостей міста
15 серпень, 2016, 16:07
День Незалежності у Луцьку. Програма заходів День Незалежності у Луцьку. Програма заходів
Сьогодні, 04:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині добували базальт в 1930-х роках. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:43
 0
У Луцьк на День прапора приїде прем’єр-міністр
Сьогодні, 09:32
 0
У Луцьку перекриють вулицю через ремонт
Сьогодні, 09:27
 0
Луцьк посилено патрулюватимуть на День Незалежності
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8