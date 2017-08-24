Луцьк посилено патрулюватимуть на День Незалежності





Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Начальник організаційного відділу Олена Барська розповіла, що місто активно почало готуватися до свят, зокрема, активно прибирають вулиці Луцька, проводять благоустрій.



«Організоване посилене патрулювання міста департаменту патрульної поліції, Луцького відділу поліції, а також бригад ДСУ НС та екстреної медичної допомоги», - повідомила Барська.



У святкові дні у Луцьку відбудеться понад 80 різноманітних заходів.

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