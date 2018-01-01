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Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО

Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
Тіло загиблого на Сході Героя Василя Крищука зустріли на Волині.

Про це пишуть Волинські Новини.

Нагадаємо, чоловік загинув під час нападу російської диверсійно-розвідувальної групи на сході України поблизу міста Золоте, що на Луганщині.

Вранці 21 серпня траурний кортеж зустрів тіло полеглого захисника на кордоні Рівненської і Волинської областей. Звідти у супроводі побратимів, друзів, активістів «Автомайдану», «Серця патріота» та інших організацій вирушили колоною до Луцька.

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Там шану воїну віддали, зупинившись в центрі міста, після чого вирушили до Володимира-Волинського.

Довідково:

Крищук був бійцем 3 механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога.

Чоловік 1982 року народження був жителем Володимира-Волинського. У нього залишилося двоє дітей.
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО

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Теги: прощання, Герой, Василь Крищук, волинянин, волинь, Донбас, Схід, смерть
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