Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Тіло загиблого на Сході Героя Василя Крищука зустріли на Волині.
Про це пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, чоловік загинув під час нападу російської диверсійно-розвідувальної групи на сході України поблизу міста Золоте, що на Луганщині.
Вранці 21 серпня траурний кортеж зустрів тіло полеглого захисника на кордоні Рівненської і Волинської областей. Звідти у супроводі побратимів, друзів, активістів «Автомайдану», «Серця патріота» та інших організацій вирушили колоною до Луцька.
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Там шану воїну віддали, зупинившись в центрі міста, після чого вирушили до Володимира-Волинського.
Довідково:
Крищук був бійцем 3 механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога.
Чоловік 1982 року народження був жителем Володимира-Волинського. У нього залишилося двоє дітей.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, чоловік загинув під час нападу російської диверсійно-розвідувальної групи на сході України поблизу міста Золоте, що на Луганщині.
Вранці 21 серпня траурний кортеж зустрів тіло полеглого захисника на кордоні Рівненської і Волинської областей. Звідти у супроводі побратимів, друзів, активістів «Автомайдану», «Серця патріота» та інших організацій вирушили колоною до Луцька.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході
Там шану воїну віддали, зупинившись в центрі міста, після чого вирушили до Володимира-Волинського.
Довідково:
Крищук був бійцем 3 механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога.
Чоловік 1982 року народження був жителем Володимира-Волинського. У нього залишилося двоє дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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