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У Луцьку кіоски «горе-підприємців» поросли бур'яном. ФОТО

У Луцьку кіоски «горе-підприємців» поросли бур'яном. ФОТО
У Луцьку на вулиці Кравчука підприємці не доглядають за своїми МАФами.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

«Частина вулиці Кравчука у Луцьку в занедбаному стані. Виною цьому є горе-підприємці, які розмістили тут свої торгівельні павільйони, однак не провадять жодної діяльності: і не торгують, і не слідкують за благоустроєм поблизу своїх кіосків. МАФи вже поросли бур'яном», – пишуть муніципали.

Не в кращому стані й самі павільйони: в одному з них вітрини розбиті вже більше двох місяців, однак господарі не поспішають їх ремонтувати.

Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька неодноразово зверталися до власників МАФів привести територію навколо до належного естетичного вигляду та видавали їм приписи.

Тепер на підприємців складатимуть адміністративний протокол за недотримання Правил благоустрою міста Луцька.

«Можливо, після того на вулиці Кравчука вони наведуть лад та покосять бур'ян», – йдеться у дописі.
У Луцьку кіоски «горе-підприємців» поросли бур'яном. ФОТО
У Луцьку кіоски «горе-підприємців» поросли бур'яном. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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