На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Будинок зайнявся о 14:03, 20 серпня.



За викликом прибули працівники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище та спільно з місцевими пожежними командами сіл Доросині та Копачівка о 14:58 загасили вогонь.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кроватка Рожищенського району загорівся дерев’яний житловий будинок.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Будинок зайнявся о 14:03, 20 серпня.За викликом прибули працівники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище та спільно з місцевими пожежними командами сіл Доросині та Копачівка о 14:58 загасили вогонь.

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