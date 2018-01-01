На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:29
У селі Кроватка Рожищенського району загорівся дерев’яний житловий будинок.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Будинок зайнявся о 14:03, 20 серпня.
За викликом прибули працівники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище та спільно з місцевими пожежними командами сіл Доросині та Копачівка о 14:58 загасили вогонь.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Будинок зайнявся о 14:03, 20 серпня.
За викликом прибули працівники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище та спільно з місцевими пожежними командами сіл Доросині та Копачівка о 14:58 загасили вогонь.
Головне фото – ілюстративне.
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