На Волині горіла закинута будівля інфекційної лікарні





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 20 серпня о 11:16.



На місце події прибула чергова варта 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, силами якої о 11:50 вдалось оперативно ліквідувати пожежу.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Іваничі загорілася цегляна будівля недіючого інфекційного відділення місцевої лікарні.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 20 серпня о 11:16.На місце події прибула чергова варта 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, силами якої о 11:50 вдалось оперативно ліквідувати пожежу.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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