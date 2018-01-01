На Волині горіла закинута будівля інфекційної лікарні
Сьогодні, 10:43
У селищі Іваничі загорілася цегляна будівля недіючого інфекційного відділення місцевої лікарні.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 20 серпня о 11:16.
На місце події прибула чергова варта 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, силами якої о 11:50 вдалось оперативно ліквідувати пожежу.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 20 серпня о 11:16.
На місце події прибула чергова варта 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, силами якої о 11:50 вдалось оперативно ліквідувати пожежу.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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