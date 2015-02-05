У Володимирі через жалобу скасували усі концерти до Дня Незалежності
Сьогодні, 11:25
21 і 22 серпня у Володимирі-Волинському оголошено жалобу. А святкові заходи 23 та 24 серпня з нагоди Дня Державного Прапора і Дня Незалежності обмежені.
Так відмінили усі святкові концертні заходи, - пише Буг.
Про це повідомив під час щотижневого брифінгу міський голова Петро Саганюк.
Так, за його словами, відбудеться тільки урочисте підняття Державного Прапора України, покладання квітів, а також богослужіння у храмах або літія.
Нагадаємо, що на сході України в ході проведення операції об’єднаних сил загинув уродженець та житель міста, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук.
Загиблого героя зустрічали у рідному місті 21 серпня, близько 10-11-ї години ранку.
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Так відмінили усі святкові концертні заходи, - пише Буг.
Про це повідомив під час щотижневого брифінгу міський голова Петро Саганюк.
Так, за його словами, відбудеться тільки урочисте підняття Державного Прапора України, покладання квітів, а також богослужіння у храмах або літія.
Нагадаємо, що на сході України в ході проведення операції об’єднаних сил загинув уродженець та житель міста, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук.
Загиблого героя зустрічали у рідному місті 21 серпня, близько 10-11-ї години ранку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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