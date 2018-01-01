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У Луцьку біля школи просять знести аварійний перехід

У Луцьку біля школи просять знести аварійний перехід
У Луцьку на проспекті Відродження поблизу ЗОШ №22 просять демонтувати дерев’яний перехід.

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами директор ЦНАПу Лариси Карп’як, лучани просять знести дерев’яний перехід до 1 вересня. До того ж, він знаходиться в незадовільному стані.

«Питання не вирішується вже протягом тривалого часу», - додала Карп’як.

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Теги: ЗОШ №22, Луцьк, благоустрій
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