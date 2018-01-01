У Луцьку біля школи просять знести аварійний перехід
Сьогодні, 11:40
У Луцьку на проспекті Відродження поблизу ЗОШ №22 просять демонтувати дерев’яний перехід.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами директор ЦНАПу Лариси Карп’як, лучани просять знести дерев’яний перехід до 1 вересня. До того ж, він знаходиться в незадовільному стані.
«Питання не вирішується вже протягом тривалого часу», - додала Карп’як.
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Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами директор ЦНАПу Лариси Карп’як, лучани просять знести дерев’яний перехід до 1 вересня. До того ж, він знаходиться в незадовільному стані.
«Питання не вирішується вже протягом тривалого часу», - додала Карп’як.
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