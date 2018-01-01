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У Світязі раптово помер чоловік

У Світязі раптово помер чоловік
У селі Світязь помер 66-річний житель Хмельницької області.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Так, правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в селі Світязь помер чоловік віком 66 років.

Виявилося, що близько 16:00 в кімнаті відпочинку приватної садиби раптово помер житель м. Волочиськ, Хмельницької області, 1952 року народження.

При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявили, встановлено, що за життя чоловік хворів.

Тіло померлого направили до бюро судово-медичної експертизи на розтин.

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Теги: смерть, Світязь
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