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Житлові афери: у Світязі двох чоловіків «кинули» на гроші

Житлові афери: у Світязі двох чоловіків «кинули» на гроші
У селі Світязь ошукали двох чоловіків, які хотіли орендувати там житло.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.

26-річний житель Тернопільської області на сайті інтернет-оголошень обрав житло в селі Світязь для відпочинку. Чоловік перерахував кошти в сумі 1700 гривень на зазначений банківський рахунок, однак прибувши за вказаною адресою ні будинку, ні автора оголошення він не виявив.

Окрім того, 24-річний житель Долинського району Івано-Франківської області «попався» за схожою схемою і перерахував 1550 гривень за оренду житла.

За вказаними фактами матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).

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Теги: Світязь, житло, шахрайство
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