Житлові афери: у Світязі двох чоловіків «кинули» на гроші
Сьогодні, 11:44
У селі Світязь ошукали двох чоловіків, які хотіли орендувати там житло.
Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
26-річний житель Тернопільської області на сайті інтернет-оголошень обрав житло в селі Світязь для відпочинку. Чоловік перерахував кошти в сумі 1700 гривень на зазначений банківський рахунок, однак прибувши за вказаною адресою ні будинку, ні автора оголошення він не виявив.
Окрім того, 24-річний житель Долинського району Івано-Франківської області «попався» за схожою схемою і перерахував 1550 гривень за оренду житла.
За вказаними фактами матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).
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Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
26-річний житель Тернопільської області на сайті інтернет-оголошень обрав житло в селі Світязь для відпочинку. Чоловік перерахував кошти в сумі 1700 гривень на зазначений банківський рахунок, однак прибувши за вказаною адресою ні будинку, ні автора оголошення він не виявив.
Окрім того, 24-річний житель Долинського району Івано-Франківської області «попався» за схожою схемою і перерахував 1550 гривень за оренду житла.
За вказаними фактами матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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