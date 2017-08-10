Житлові афери: у Світязі двох чоловіків «кинули» на гроші

У селі Світязь ошукали двох чоловіків, які хотіли орендувати там житло.Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.26-річний житель Тернопільської області на сайті інтернет-оголошень обрав житло в селі Світязь для відпочинку. Чоловік перерахував кошти в сумі 1700 гривень на зазначений банківський рахунок, однак прибувши за вказаною адресою ні будинку, ні автора оголошення він не виявив.Окрім того, 24-річний житель Долинського району Івано-Франківської області «попався» за схожою схемою і перерахував 1550 гривень за оренду житла.За вказаними фактами матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).