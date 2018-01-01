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На Шацьких озерах посеред пляжу загубили дитину

На Шацьких озерах посеред пляжу загубили дитину
У селі Світязь на центральному пляжі дитину віком 4 років залишили на розважальному атракціоні без нагляду.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Після того, як на місце приїхала поліція, дівчинка вже перебувала у батьків.

З ними поліцейські провели профілактичну бесіду.

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Теги: діти, Світязь
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