На Шацьких озерах посеред пляжу загубили дитину





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Після того, як на місце приїхала поліція, дівчинка вже перебувала у батьків.



З ними поліцейські провели профілактичну бесіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь на центральному пляжі дитину віком 4 років залишили на розважальному атракціоні без нагляду.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Після того, як на місце приїхала поліція, дівчинка вже перебувала у батьків.З ними поліцейські провели профілактичну бесіду.

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