На Шацьких озерах посеред пляжу загубили дитину
Сьогодні, 11:46
У селі Світязь на центральному пляжі дитину віком 4 років залишили на розважальному атракціоні без нагляду.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Після того, як на місце приїхала поліція, дівчинка вже перебувала у батьків.
З ними поліцейські провели профілактичну бесіду.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Після того, як на місце приїхала поліція, дівчинка вже перебувала у батьків.
З ними поліцейські провели профілактичну бесіду.
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