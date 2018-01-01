На Гряді п'яний чоловік з ножем та пістолетом чіплявся до перехожих
Сьогодні, 11:56
В урочищі Гряда нетверезий чоловік розгулював з ножем та пістолетом і чіплявся до перехожих.
Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Поліцейські встановили, що чоловіку 36 років, він мешканець Жовківського району Львівської області.
Житель Львівщини перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, поводив себе зухвало та безпідставно чіплявся до громадян.
Правоохоронці затримали чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього виявили складний кухонний ніж та пістолет марки EKOL під патрон Флобера, калібру 4 міліметри. Ці речі вилучили, а на правопорушника склали адміністративні протоколи. Справу направили на розгляд суду.
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Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Поліцейські встановили, що чоловіку 36 років, він мешканець Жовківського району Львівської області.
Житель Львівщини перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, поводив себе зухвало та безпідставно чіплявся до громадян.
Правоохоронці затримали чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього виявили складний кухонний ніж та пістолет марки EKOL під патрон Флобера, калібру 4 міліметри. Ці речі вилучили, а на правопорушника склали адміністративні протоколи. Справу направили на розгляд суду.
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