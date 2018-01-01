вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Гряді п'яний чоловік з ножем та пістолетом чіплявся до перехожих

На Гряді п'яний чоловік з ножем та пістолетом чіплявся до перехожих
В урочищі Гряда нетверезий чоловік розгулював з ножем та пістолетом і чіплявся до перехожих.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.

Поліцейські встановили, що чоловіку 36 років, він мешканець Жовківського району Львівської області.

Житель Львівщини перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, поводив себе зухвало та безпідставно чіплявся до громадян.

Правоохоронці затримали чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього виявили складний кухонний ніж та пістолет марки EKOL під патрон Флобера, калібру 4 міліметри. Ці речі вилучили, а на правопорушника склали адміністративні протоколи. Справу направили на розгляд суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гряда, нетверезий чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото
Сьогодні, 12:30
Як у Луцьку представляли нового головного прокурора області. ФОТО
Сьогодні, 11:59
На Гряді п'яний чоловік з ножем та пістолетом чіплявся до перехожих
Сьогодні, 11:56
На Волині водійка на іномарці протаранила дерево
Сьогодні, 11:52
На Шацьких озерах посеред пляжу загубили дитину
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
Лежав посеред клубу: на Гряді чоловік напився до втрати пам'яті Лежав посеред клубу: на Гряді чоловік напився до втрати пам'яті
23 липень, 16:47
Скільки коштує оренда житла на Світязі та Гряді. ВІДЕО Скільки коштує оренда житла на Світязі та Гряді. ВІДЕО
17 липень, 16:46
На Гряді чоловік обікрав автомобіль На Гряді чоловік обікрав автомобіль
10 липень, 12:30
На Гряді померла жінка На Гряді померла жінка
10 липень, 09:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
На Волині – карантин через кукурудзяного шкідника
Сьогодні, 13:02
 0
У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт
Сьогодні, 12:48
 0
Через свята у Луцьку на 4 дні перекриють вулиці. СПИСОК
Сьогодні, 12:44
 0
У Ковелі п'яний «в дрова» водій на єврономерах влупився у стовп
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8