Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото

У мережі з'явилися давні знімки з відкриття луцького стадіону "Авангард".Їх у соцмережах оприлюднила Федерація легкої атлетики Волинської області.Так, на фотографіях 85-річної давності луцький стадіон "Авангард"."На фото - відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Як бачимо, сьогоднішня центральна трибуна - це кілька разів перебудована ще та, польська. Родзинка - підземний тунель, яким спортсмени виходили на змагання в ядро арени. На першому фото тунель праворуч", - йдеться у повідомленні.Стадіон мав не тільки футбольне поле і бігові доріжки, але й велотрек."Прекрасні миті історії на чудо-фото з польського цифрового держархіву (audiovis.nac.gov.pl). Будемо потрохи ділитися з вами тими історіями і фото", - йдеться у дописі федерації легкоатлетів.