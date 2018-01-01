вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото

Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото
У мережі з'явилися давні знімки з відкриття луцького стадіону "Авангард".

Їх у соцмережах оприлюднила Федерація легкої атлетики Волинської області.

Так, на фотографіях 85-річної давності луцький стадіон "Авангард".

"На фото - відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Як бачимо, сьогоднішня центральна трибуна - це кілька разів перебудована ще та, польська. Родзинка - підземний тунель, яким спортсмени виходили на змагання в ядро арени. На першому фото тунель праворуч", - йдеться у повідомленні.

Стадіон мав не тільки футбольне поле і бігові доріжки, але й велотрек.

"Прекрасні миті історії на чудо-фото з польського цифрового держархіву (audiovis.nac.gov.pl). Будемо потрохи ділитися з вами тими історіями і фото", - йдеться у дописі федерації легкоатлетів.

Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото
Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото
Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото
Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото
Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Авангард, ретрофото, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через свята у Луцьку на 4 дні перекриють вулиці. СПИСОК
Сьогодні, 12:44
У Ковелі п'яний «в дрова» водій на єврономерах влупився у стовп
Сьогодні, 12:39
Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото
Сьогодні, 12:30
Як у Луцьку представляли нового головного прокурора області. ФОТО
Сьогодні, 11:59
На Гряді п'яний чоловік з ножем та пістолетом чіплявся до перехожих
Сьогодні, 11:56
Схожі новини
Як волиняни проживали в Бразилії в 1930-х роках. РЕТРОФОТО Як волиняни проживали в Бразилії в 1930-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:25
Селище на Волині 100 років тому. ФОТО Селище на Волині 100 років тому. ФОТО
09 серпень, 18:58
Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 2) Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 2)
09 серпень, 10:13
Пригоди волинського депутата на Стиру 100 років тому. ФОТО Пригоди волинського депутата на Стиру 100 років тому. ФОТО
09 серпень, 08:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
На Волині – карантин через кукурудзяного шкідника
Сьогодні, 13:02
 0
У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт
Сьогодні, 12:48
 0
Через свята у Луцьку на 4 дні перекриють вулиці. СПИСОК
Сьогодні, 12:44
 0
У Ковелі п'яний «в дрова» водій на єврономерах влупився у стовп
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8