Луцький «Авангард» 85 років тому: архівні фото
Сьогодні, 12:30
У мережі з'явилися давні знімки з відкриття луцького стадіону "Авангард".
Їх у соцмережах оприлюднила Федерація легкої атлетики Волинської області.
Так, на фотографіях 85-річної давності луцький стадіон "Авангард".
"На фото - відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Як бачимо, сьогоднішня центральна трибуна - це кілька разів перебудована ще та, польська. Родзинка - підземний тунель, яким спортсмени виходили на змагання в ядро арени. На першому фото тунель праворуч", - йдеться у повідомленні.
Стадіон мав не тільки футбольне поле і бігові доріжки, але й велотрек.
"Прекрасні миті історії на чудо-фото з польського цифрового держархіву (audiovis.nac.gov.pl). Будемо потрохи ділитися з вами тими історіями і фото", - йдеться у дописі федерації легкоатлетів.
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Їх у соцмережах оприлюднила Федерація легкої атлетики Волинської області.
Так, на фотографіях 85-річної давності луцький стадіон "Авангард".
"На фото - відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Як бачимо, сьогоднішня центральна трибуна - це кілька разів перебудована ще та, польська. Родзинка - підземний тунель, яким спортсмени виходили на змагання в ядро арени. На першому фото тунель праворуч", - йдеться у повідомленні.
Стадіон мав не тільки футбольне поле і бігові доріжки, але й велотрек.
"Прекрасні миті історії на чудо-фото з польського цифрового держархіву (audiovis.nac.gov.pl). Будемо потрохи ділитися з вами тими історіями і фото", - йдеться у дописі федерації легкоатлетів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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