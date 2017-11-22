Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Сьогодні, 13:14
Буксирне судно «Характерник» руслом Стиру доставило понтон стоячого типу, який використовуватимуть у якості пристані під час судноплавних прогулянок річкою, до Центрального парку Луцька. Наразі тривають роботи із монтажу понтона.
Це відбулося 21 серпня.
У рамках відновлення судноплавного туристичного маршруту для початку встановлять два понтони стоячого типу. Один із них розмістять у Центральному парку, інший – поблизу будинку архітектора Миколи Голованя. Вартість двох понтонів, які відповідають 5 рівню безпеки – близько 390 тисяч гривень.
«Понтон стоячого типу змонтують для здійснення пасажирських перевезень річкою по місту», - розповів директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк» Олег Кербалай. Востаннє такі відбувалися в місті ще у 1975 році.
За словами посадовця, аби мати можливість відновити судноплавство, протягом року розчищували русло ріки. Найскладнішим було діставати дерева якими було завалене дно, адже стовбури мали товщину 80-120 см та довжину по 8 метрів. Тому до обстеження дна залучали водолазів. Окрім того, недобросовісні рибалки перетягували під водою канати, аби створити своєрідні загати, де зручно ловити рибу. У ході очистки ріки такі штучні перепони руйнували.
За словами радника міського голови Ігоря Поліщука, здійснювати перевезення вже погодився один приватний підприємець, а ще один має намір долучитися. Тож попередньо перевезення здійснюватиме 2 катери.
«Це приватні підприємці займатимуться цими перевезеннями», - додав Поліщук. Вони, мовляв, сплачуватимуть за користування понтонами, але скільки – поки не відомо, адже домовленостей щодо офіційних цифр немає.
«Після того, коли встановимо понтони, домовимося», - зазначив Поліщук. За його словами, загальна вартість робіт із розчищення та встановлення понтонів коштувала понад 1 млн грн.
«Ми плануємо, що це буде частина туристичного маршруту, який буде починатися у старому місті. Біля будинку Миколи Голованя вони сідатимуть у катер, буде екскурсія по річці Стир, і виходитимуть у парку... Цей проект - частина великого туристичного маршруту, який буде незабаром», - розповів Поліщук.
Відтак, «плавучу пристань» транспортував буксирний катер через русло ріки до Центрального парку. Монтаж понтона в стаціонарний вигляд для здійснення стаціонарного перевезення пасажирів розпочали із забивання свай. Понтонна пристань можна буде рухати вгору та вниз по сваях залежно від рівня води у Стиру. Окрім того, сьогодні-завтра змонтують рухомий трап.
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Це відбулося 21 серпня.
У рамках відновлення судноплавного туристичного маршруту для початку встановлять два понтони стоячого типу. Один із них розмістять у Центральному парку, інший – поблизу будинку архітектора Миколи Голованя. Вартість двох понтонів, які відповідають 5 рівню безпеки – близько 390 тисяч гривень.
«Понтон стоячого типу змонтують для здійснення пасажирських перевезень річкою по місту», - розповів директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк» Олег Кербалай. Востаннє такі відбувалися в місті ще у 1975 році.
За словами посадовця, аби мати можливість відновити судноплавство, протягом року розчищували русло ріки. Найскладнішим було діставати дерева якими було завалене дно, адже стовбури мали товщину 80-120 см та довжину по 8 метрів. Тому до обстеження дна залучали водолазів. Окрім того, недобросовісні рибалки перетягували під водою канати, аби створити своєрідні загати, де зручно ловити рибу. У ході очистки ріки такі штучні перепони руйнували.
За словами радника міського голови Ігоря Поліщука, здійснювати перевезення вже погодився один приватний підприємець, а ще один має намір долучитися. Тож попередньо перевезення здійснюватиме 2 катери.
«Це приватні підприємці займатимуться цими перевезеннями», - додав Поліщук. Вони, мовляв, сплачуватимуть за користування понтонами, але скільки – поки не відомо, адже домовленостей щодо офіційних цифр немає.
«Після того, коли встановимо понтони, домовимося», - зазначив Поліщук. За його словами, загальна вартість робіт із розчищення та встановлення понтонів коштувала понад 1 млн грн.
«Ми плануємо, що це буде частина туристичного маршруту, який буде починатися у старому місті. Біля будинку Миколи Голованя вони сідатимуть у катер, буде екскурсія по річці Стир, і виходитимуть у парку... Цей проект - частина великого туристичного маршруту, який буде незабаром», - розповів Поліщук.
Відтак, «плавучу пристань» транспортував буксирний катер через русло ріки до Центрального парку. Монтаж понтона в стаціонарний вигляд для здійснення стаціонарного перевезення пасажирів розпочали із забивання свай. Понтонна пристань можна буде рухати вгору та вниз по сваях залежно від рівня води у Стиру. Окрім того, сьогодні-завтра змонтують рухомий трап.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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