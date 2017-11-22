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Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»

Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирне судно «Характерник» руслом Стиру доставило понтон стоячого типу, який використовуватимуть у якості пристані під час судноплавних прогулянок річкою, до Центрального парку Луцька. Наразі тривають роботи із монтажу понтона.

Це відбулося 21 серпня.

У рамках відновлення судноплавного туристичного маршруту для початку встановлять два понтони стоячого типу. Один із них розмістять у Центральному парку, інший – поблизу будинку архітектора Миколи Голованя. Вартість двох понтонів, які відповідають 5 рівню безпеки – близько 390 тисяч гривень.
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»

«Понтон стоячого типу змонтують для здійснення пасажирських перевезень річкою по місту», - розповів директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк» Олег Кербалай. Востаннє такі відбувалися в місті ще у 1975 році.
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»

За словами посадовця, аби мати можливість відновити судноплавство, протягом року розчищували русло ріки. Найскладнішим було діставати дерева якими було завалене дно, адже стовбури мали товщину 80-120 см та довжину по 8 метрів. Тому до обстеження дна залучали водолазів. Окрім того, недобросовісні рибалки перетягували під водою канати, аби створити своєрідні загати, де зручно ловити рибу. У ході очистки ріки такі штучні перепони руйнували.

За словами радника міського голови Ігоря Поліщука, здійснювати перевезення вже погодився один приватний підприємець, а ще один має намір долучитися. Тож попередньо перевезення здійснюватиме 2 катери.
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»

«Це приватні підприємці займатимуться цими перевезеннями», - додав Поліщук. Вони, мовляв, сплачуватимуть за користування понтонами, але скільки – поки не відомо, адже домовленостей щодо офіційних цифр немає.
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»

«Після того, коли встановимо понтони, домовимося», - зазначив Поліщук. За його словами, загальна вартість робіт із розчищення та встановлення понтонів коштувала понад 1 млн грн.

«Ми плануємо, що це буде частина туристичного маршруту, який буде починатися у старому місті. Біля будинку Миколи Голованя вони сідатимуть у катер, буде екскурсія по річці Стир, і виходитимуть у парку... Цей проект - частина великого туристичного маршруту, який буде незабаром», - розповів Поліщук.

Відтак, «плавучу пристань» транспортував буксирний катер через русло ріки до Центрального парку. Монтаж понтона в стаціонарний вигляд для здійснення стаціонарного перевезення пасажирів розпочали із забивання свай. Понтонна пристань можна буде рухати вгору та вниз по сваях залежно від рівня води у Стиру. Окрім того, сьогодні-завтра змонтують рухомий трап.
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»

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Теги: понтон, пристань, судноплавство
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