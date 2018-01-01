Через свята у Луцьку на 4 дні перекриють вулиці. СПИСОК
Сьогодні, 12:44
У зв'язку із проведенням заходів до Дня Незалежності України та Дня Державного прапора України, буде перекрито рух окремими вулицями Луцька.
Про це повідомили у луцькій мерії.
Зокрема, 22 серпня перекриють рух вулицею Ковельською з 17.15 до завершення святкової ходи учасників фестивалю “Поліське літо з фольклором”.
23 серпня рух буде перекритий по вулиці Богдана Хмельницького від повороту на вулицю Кривий Вал до повороту на вулицю Сенаторки Левчанівської з 08.45 до 09.30.
24 серпня по вулиці Градний Узвіз не можна буде проїхати з 08.00 до 23.00.
25 серпня рух перекриють від Театрального майдану, по вулиці Винниченка, проспекті Перемоги, проспекті Василя Мойсея до стадіону “Авангард” з 18.00 до завершення святкової ходи учасників фестивалю “Поліське літо з фольклором”.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
Зокрема, 22 серпня перекриють рух вулицею Ковельською з 17.15 до завершення святкової ходи учасників фестивалю “Поліське літо з фольклором”.
23 серпня рух буде перекритий по вулиці Богдана Хмельницького від повороту на вулицю Кривий Вал до повороту на вулицю Сенаторки Левчанівської з 08.45 до 09.30.
24 серпня по вулиці Градний Узвіз не можна буде проїхати з 08.00 до 23.00.
25 серпня рух перекриють від Театрального майдану, по вулиці Винниченка, проспекті Перемоги, проспекті Василя Мойсея до стадіону “Авангард” з 18.00 до завершення святкової ходи учасників фестивалю “Поліське літо з фольклором”.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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