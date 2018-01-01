Через свята у Луцьку на 4 дні перекриють вулиці. СПИСОК

У зв'язку із проведенням заходів до Дня Незалежності України та Дня Державного прапора України, буде перекрито рух окремими вулицями Луцька.Про це повідомили у луцькій мерії.Зокрема, 22 серпня перекриють рух вулицею Ковельською з 17.15 до завершення святкової ходи учасників фестивалю “Поліське літо з фольклором”.23 серпня рух буде перекритий по вулиці Богдана Хмельницького від повороту на вулицю Кривий Вал до повороту на вулицю Сенаторки Левчанівської з 08.45 до 09.30.24 серпня по вулиці Градний Узвіз не можна буде проїхати з 08.00 до 23.00.25 серпня рух перекриють від Театрального майдану, по вулиці Винниченка, проспекті Перемоги, проспекті Василя Мойсея до стадіону “Авангард” з 18.00 до завершення святкової ходи учасників фестивалю “Поліське літо з фольклором”.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради