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Через свята у Луцьку на 4 дні перекриють вулиці. СПИСОК

Через свята у Луцьку на 4 дні перекриють вулиці. СПИСОК
У зв'язку із проведенням заходів до Дня Незалежності України та Дня Державного прапора України, буде перекрито рух окремими вулицями Луцька.

Про це повідомили у луцькій мерії.

Зокрема, 22 серпня перекриють рух вулицею Ковельською з 17.15 до завершення святкової ходи учасників фестивалю “Поліське літо з фольклором”.

23 серпня рух буде перекритий по вулиці Богдана Хмельницького від повороту на вулицю Кривий Вал до повороту на вулицю Сенаторки Левчанівської з 08.45 до 09.30.

24 серпня по вулиці Градний Узвіз не можна буде проїхати з 08.00 до 23.00.

25 серпня рух перекриють від Театрального майдану, по вулиці Винниченка, проспекті Перемоги, проспекті Василя Мойсея до стадіону “Авангард” з 18.00 до завершення святкової ходи учасників фестивалю “Поліське літо з фольклором”.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.

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Теги: перекриття руху, центр, Луцьк
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