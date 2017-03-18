У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Луцька Григорій Пустовіт.



Нагадаємо, нещодавно новим начальником управління транспорту став Володимир Степанов.



Комісія, зі складу якої вивели колишнього начальника управління Віктора Кукішева, перевірить: ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП №1», ТзОВ «Санрайз», ФОП Оплачко Т.В.



Перевірка триватиме до 10 жовтня 2018 року. Згодом комісія складе акти за результатами огляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через зміну начальника управління транспорту та зв'язку у міськраді перевірять технічний стан громадського транспорту у Луцьку.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради ЛуцькаНагадаємо, нещодавноКомісія, зі складу якої вивели колишнього начальника управління, перевірить: ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП №1», ТзОВ «Санрайз», ФОП Оплачко Т.В.Перевірка триватиме до 10 жовтня 2018 року. Згодом комісія складе акти за результатами огляду.

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