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У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт

У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт
Через зміну начальника управління транспорту та зв'язку у міськраді перевірять технічний стан громадського транспорту у Луцьку.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Луцька Григорій Пустовіт.

Нагадаємо, нещодавно новим начальником управління транспорту став Володимир Степанов.

Комісія, зі складу якої вивели колишнього начальника управління Віктора Кукішева, перевірить: ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП №1», ТзОВ «Санрайз», ФОП Оплачко Т.В.

Перевірка триватиме до 10 жовтня 2018 року. Згодом комісія складе акти за результатами огляду.

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Теги: транспорт, комісія, перевірка, Луцьк, маршрутка, тролейбус
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