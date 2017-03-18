У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт
Сьогодні, 12:48
Через зміну начальника управління транспорту та зв'язку у міськраді перевірять технічний стан громадського транспорту у Луцьку.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Луцька Григорій Пустовіт.
Нагадаємо, нещодавно новим начальником управління транспорту став Володимир Степанов.
Комісія, зі складу якої вивели колишнього начальника управління Віктора Кукішева, перевірить: ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП №1», ТзОВ «Санрайз», ФОП Оплачко Т.В.
Перевірка триватиме до 10 жовтня 2018 року. Згодом комісія складе акти за результатами огляду.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Луцька Григорій Пустовіт.
Нагадаємо, нещодавно новим начальником управління транспорту став Володимир Степанов.
Комісія, зі складу якої вивели колишнього начальника управління Віктора Кукішева, перевірить: ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП №1», ТзОВ «Санрайз», ФОП Оплачко Т.В.
Перевірка триватиме до 10 жовтня 2018 року. Згодом комісія складе акти за результатами огляду.
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