Стир судноплавний, або Подорож луцькою Амазонкою. ФОТО

Зовсім скоро лучани та гості міста зможуть насолодитисяруслом річки Стир.Журналісти "покаталися" на буксирному катері "Характерник", який транспортував, та оглянули красу, яка очікуватме на учасників майбутніх судноплавних екскурсій.Наразі про маршрути, по яких відбуватимуться екскурсії, розповідають небагато. Понтонні пристані, куди прибуватимуть катери, встановлять біля будинку Миколи Голованя та у Центральному парку культури і відпочинку. А сам шлях мандрівки визначать підприємці, які здійснюватимуть перевезення.Під час сьогоднішньої мандрівки "Характерник" проклав свій маршрут від річкового порту на вулиці Шевченка і до пляжу у Центральному парку.На цій ділянці русло Стиру спокійне і каламутне, а річка лише тихо плюскоче своїми зеленими хвилями. Трохи далі береги позаростали аїром, верболозами та осокою, тож переважну частину шляху не полишає відчуття, неначе пливеш якоюсь тропічною Амазонкою.Де-не-де, в облюбованих рибалками місцях, стоять старі ветхі лавочки, які теж ховаються у зелені. Саме тут найзатятіші риболови вичікують на гарний улов.Часом з-під водної гладі виглядають водорості, які плавно вихиляються у такт підводним течіям. У двох місцях нам навіть вдалося зустріти диких качок, які не надто зраділи реву мотора буксира.Пливучи руслом, періодично можна також зустріти відпочивальників, які охолоджуються у приємній прохолодній воді.Зелені "стіни" навколо рідшають поблизу Старого міста - тут відкриваються надзвичайні краєвиди на Лютеранську кірху, яка шпилем виглядає з-за верболозів, Луцький замок та інші старі будівлі.