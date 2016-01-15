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У Луцьку дасть концерт органіст Петро Сухоцький

У Луцьку дасть концерт органіст Петро Сухоцький
У луцькому кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла виступить органіст Петро Сухоцький.

Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної філармонії.

Петро Сухоцький – соліст академічного оркестру «Кантабіле», педагог Волинського державного коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського.

З 1999 року музикант є титулярним органістом Луцького кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла. Петро Сухоцький активно виступає з сольними програмами в Україні та за кордоном.

Усіх шанувальників органної музики запрошують на концерт Петра Сухоцького, який відбудеться 16 вересня, у неділю, у костелі.

У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Луї Вʼєрна, Ежена Жиґу, Дітріха Букстегуде, Паулюса Гофгаймера, Георгія Мушеля.

Початок концерту о 16:00.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88.

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Теги: концерт, Луцьк, орган
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