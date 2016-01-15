У Луцьку дасть концерт органіст Петро Сухоцький

У луцькому кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла виступить органістПро це повідомили у прес-службі Волинської обласної філармонії.Петро Сухоцький – соліст академічного оркестру «Кантабіле», педагог Волинського державного коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського.З 1999 року музикант є титулярним органістом Луцького кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла. Петро Сухоцький активно виступає з сольними програмами в Україні та за кордоном.Усіх шанувальників органної музики запрошують на концерт Петра Сухоцького, який відбудеться 16 вересня, у неділю, у костелі.У програмі – твориПочаток концерту о 16:00.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88.