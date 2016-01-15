У Луцьку дасть концерт органіст Петро Сухоцький
Сьогодні, 13:40
У луцькому кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла виступить органіст Петро Сухоцький.
Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної філармонії.
Петро Сухоцький – соліст академічного оркестру «Кантабіле», педагог Волинського державного коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського.
З 1999 року музикант є титулярним органістом Луцького кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла. Петро Сухоцький активно виступає з сольними програмами в Україні та за кордоном.
Усіх шанувальників органної музики запрошують на концерт Петра Сухоцького, який відбудеться 16 вересня, у неділю, у костелі.
У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Луї Вʼєрна, Ежена Жиґу, Дітріха Букстегуде, Паулюса Гофгаймера, Георгія Мушеля.
Початок концерту о 16:00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної філармонії.
Петро Сухоцький – соліст академічного оркестру «Кантабіле», педагог Волинського державного коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського.
З 1999 року музикант є титулярним органістом Луцького кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла. Петро Сухоцький активно виступає з сольними програмами в Україні та за кордоном.
Усіх шанувальників органної музики запрошують на концерт Петра Сухоцького, який відбудеться 16 вересня, у неділю, у костелі.
У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Луї Вʼєрна, Ежена Жиґу, Дітріха Букстегуде, Паулюса Гофгаймера, Георгія Мушеля.
Початок концерту о 16:00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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