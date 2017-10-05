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Черкащанина, який в мережі закликав до сепаратизму, «посадять» на два роки

Черкащанина, який в мережі закликав до сепаратизму, «посадять» на два роки
Засудили жителя Черкаської області, який у мережі закликав до сепаратизму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

«Суд визнав затриманого винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на один рік. Вирок набув законної сили», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що житель Сміли на персональних сторінках соцмереж розміщував дописи із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

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Теги: суд, сепаратизм, СБУ
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