У центрі Луцька покажуть військовий парад на Хрещатику

У рамках святкування Дня незалежності в Києві 24 серпня відбудеться військовий парад, а лучани зможуть переглянути пряму трансляцію грандіозного дійства на Театральному майдані.Початок – 9:50, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Цікаво, що перший парад до Дня незалежності провели на столичному Хрещатику в 1994 року, а наступним – 1998 року.Цьогоріч на військовому параді планують вперше продемонструвати практично всі нові зразки техніки та озброєння: оперативно-тактичний комплекс «Грім-2», високоточну систему залпового вогню «Вільха», автоматизовану РСЗВ «Верба», нову самохідну 155-мм гаубицю «Богдана» та інші новітні технічні досягнення. Загалом у параді військ буде представлено понад 250 одиниць військової техніки. Також у параді візьмуть участь командирські позашляховики «Богдан-2351», санітарні автомобілі «Богдан-2251» і повнопривідні вантажівки «Богдан-6317». На Софійській площі буде представлено броньований мобільний мінометний комплекс UKR-MMC.В урочистих заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Всього головною вулицею столиці пройде 24 парадні розрахунки, які представляють підрозділи ЗСУ, НГУ, ДПСУ, СБУ та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України. Поруч із тим, у параді візьмуть 15 країн-партнерів, у тому числі й з держав Північноатлантичного Альянсу, а також високі гості з дружніх країн. Вперше на урочистостях військовослужбовці використовуватимуть військове вітання «Слава Україні!» – «Героям слава!» замість вітань радянського взірця.До слова, на репетиції параду 4 серпня відбувся тренувальний проліт авіації.Окрім того, заплановане урочисте надання нових почесних назв низці військових частин.