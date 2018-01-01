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Розшукують лучанина-шахрая, яких орудував у трьох областях. ФОТО

Розшукують лучанина-шахрая, яких орудував у трьох областях. ФОТО
Ківерцівські правоохоронці розшукують Гученка Георгія Олексійовича, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник начальника Ківерцівського відділу поліції Микола Цисюк.

Лучанина підозрюють у скоєнні шахрайських дій на території Волинської, Рівненської та Львівської областей.

«В разі виявлення просимо проінформувати Ківерцівський ВП ГУНП», - йдеться у дописі.
Розшукують лучанина-шахрая, яких орудував у трьох областях. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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