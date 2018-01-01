Розшукують лучанина-шахрая, яких орудував у трьох областях. ФОТО
Сьогодні, 14:33
Ківерцівські правоохоронці розшукують Гученка Георгія Олексійовича, якого підозрюють у шахрайстві.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник начальника Ківерцівського відділу поліції Микола Цисюк.
Лучанина підозрюють у скоєнні шахрайських дій на території Волинської, Рівненської та Львівської областей.
«В разі виявлення просимо проінформувати Ківерцівський ВП ГУНП», - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник начальника Ківерцівського відділу поліції Микола Цисюк.
Лучанина підозрюють у скоєнні шахрайських дій на території Волинської, Рівненської та Львівської областей.
«В разі виявлення просимо проінформувати Ківерцівський ВП ГУНП», - йдеться у дописі.
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