Розшукують лучанина-шахрая, яких орудував у трьох областях. ФОТО

Гученка Георгія Олексійовича, якого підозрюють у шахрайстві.



Про це на своїй сторінці у Facebook Микола Цисюк.



Лучанина підозрюють у скоєнні шахрайських дій на території Волинської, Рівненської та Львівської областей.



«В разі виявлення просимо проінформувати Ківерцівський ВП ГУНП», - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівські правоохоронці розшукують, якого підозрюють у шахрайстві.Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник начальника Ківерцівського відділу поліціїЛучанина підозрюють у скоєнні шахрайських дій на території Волинської, Рівненської та Львівської областей.«В разі виявлення просимо проінформувати Ківерцівський ВП ГУНП», - йдеться у дописі.

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