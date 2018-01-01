Синоптики повідомили, коли відступить спека
Сьогодні, 14:52
Через холодний атмосферний фронт спека в Україні, та й на Волині зокрема, послабшає.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Сьогодні, 21 серпня нас перетне холодний атмосферний фронт. Десь поллє, десь капне. Переважно, на Заході та Півночі. А оскільки він холодний, то завтра в його тилу пошириться, відповідно, холодніше повітря. Тому у більшості областей температура повітря 22 серпня становитиме стримані комфортні +20+25 градусів", - йдеться у дописі.
За словами Діденко, на Півдні та Сході літо ще боронить свою синоптичну територію, +28+33 градуси.
У Києві завтра без опадів, температура знизиться до +24, +25 градусів.
23-24 серпня в Україні будуть сонячними та теплими, лише на крайньому заході святковими днями є ймовірність локального дощу.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Сьогодні, 21 серпня нас перетне холодний атмосферний фронт. Десь поллє, десь капне. Переважно, на Заході та Півночі. А оскільки він холодний, то завтра в його тилу пошириться, відповідно, холодніше повітря. Тому у більшості областей температура повітря 22 серпня становитиме стримані комфортні +20+25 градусів", - йдеться у дописі.
За словами Діденко, на Півдні та Сході літо ще боронить свою синоптичну територію, +28+33 градуси.
У Києві завтра без опадів, температура знизиться до +24, +25 градусів.
23-24 серпня в Україні будуть сонячними та теплими, лише на крайньому заході святковими днями є ймовірність локального дощу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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