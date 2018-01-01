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Пожежа у волинському селі: медики врятували 11 потерпілих

Пожежа у волинському селі: медики врятували 11 потерпілих
Під час ліквідації наслідків масштабної пожежі, яка трапилася у селі Люб´язь Любешівського району медики надали допомогу 11 потерпілим.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, спільно із пожежно-рятувальним підрозділом ДСНС, медики Любешівського відділення ЕМД надали допомогу 11 потерпілим.

Усім надали екстрену медичну допомогу на місці події, одного потерпілого, працівника підрозділу ДСНС доставили до Любешівської ЦРЛ і госпіталізували.

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Теги: пожежа, рятувальники, медики
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