Пожежа у волинському селі: медики врятували 11 потерпілих





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Так, спільно із пожежно-рятувальним підрозділом ДСНС, медики Любешівського відділення ЕМД надали допомогу 11 потерпілим.



Усім надали екстрену медичну допомогу на місці події, одного потерпілого, працівника підрозділу ДСНС

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час ліквідації наслідків масштабної пожежі, яка трапилася у селі Люб´язь Любешівського району медики надали допомогу 11 потерпілим.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Так, спільно із пожежно-рятувальним підрозділом ДСНС, медики Любешівського відділення ЕМД надали допомогу 11 потерпілим.Усім надали екстрену медичну допомогу на місці події, одного потерпілого, працівника підрозділу ДСНС доставили до Любешівської ЦРЛ і госпіталізували

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