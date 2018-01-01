У селі на Волині через коротке замикання горіла будівля
Сьогодні, 15:24
У селі Фаринки Камінь-Каширського району сталася пожежа.
21 серпня о 11:20 надійшло повідомлення, що у селі Фаринки Камінь-Каширського району зайнялася вогнем дерев'яна господарська будівля, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.
За викликом прибули працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та спільно з місцевими пожежними командами сіл Брониця та Пнівне о 12:30 загасили вогонь.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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21 серпня о 11:20 надійшло повідомлення, що у селі Фаринки Камінь-Каширського району зайнялася вогнем дерев'яна господарська будівля, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.
За викликом прибули працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та спільно з місцевими пожежними командами сіл Брониця та Пнівне о 12:30 загасили вогонь.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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