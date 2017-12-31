Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2

«Минаючи нас, доля вершить справи»

Останнім часом безліч будівель у середмісті Луцька промовляють до людей різними написами. Інколи – лайкою, інколи – зізнанням у коханні, інколи – віршами, а нерідко й рекламою чогось не зовсім хорошого.У одній з публікаційз центральної частини Луцька. Там, щоправда, переважали мотиваційні, романтичні вислови, а також вірші.Наразі ж підготували добірку з «мовою» будівель проспекту Молоді, вулиці Ветеранів, а також будинків, що поблизу гіпермаркету «Там-Там» та Завокзального ринку.Тут – і філософські вислови латиною, і трафаретні написи організацій, які називають себе анархістами.Нагадаємо, у Луцьку зареєстрували петицію, у якійз написами на будівлях міста, оскільки не всі так звані графіті є привабливими.