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Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2

Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Останнім часом безліч будівель у середмісті Луцька промовляють до людей різними написами. Інколи – лайкою, інколи – зізнанням у коханні, інколи – віршами, а нерідко й рекламою чогось не зовсім хорошого.

У одній з публікацій Інформаційне агентство ВолиньPost вже пропонувало добірку написів з центральної частини Луцька. Там, щоправда, переважали мотиваційні, романтичні вислови, а також вірші.

Наразі ж підготували добірку з «мовою» будівель проспекту Молоді, вулиці Ветеранів, а також будинків, що поблизу гіпермаркету «Там-Там» та Завокзального ринку.

Тут – і філософські вислови латиною, і трафаретні написи організацій, які називають себе анархістами.

Нагадаємо, у Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять навести лад з написами на будівлях міста, оскільки не всі так звані графіті є привабливими.

Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
«Минаючи нас, доля вершить справи»
«Минаючи нас, доля вершить справи»

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Теги: написи, Луцьк, графіті
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