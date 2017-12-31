Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Сьогодні, 17:58
Останнім часом безліч будівель у середмісті Луцька промовляють до людей різними написами. Інколи – лайкою, інколи – зізнанням у коханні, інколи – віршами, а нерідко й рекламою чогось не зовсім хорошого.
У одній з публікацій Інформаційне агентство ВолиньPost вже пропонувало добірку написів з центральної частини Луцька. Там, щоправда, переважали мотиваційні, романтичні вислови, а також вірші.
Наразі ж підготували добірку з «мовою» будівель проспекту Молоді, вулиці Ветеранів, а також будинків, що поблизу гіпермаркету «Там-Там» та Завокзального ринку.
Тут – і філософські вислови латиною, і трафаретні написи організацій, які називають себе анархістами.
Нагадаємо, у Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять навести лад з написами на будівлях міста, оскільки не всі так звані графіті є привабливими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У одній з публікацій Інформаційне агентство ВолиньPost вже пропонувало добірку написів з центральної частини Луцька. Там, щоправда, переважали мотиваційні, романтичні вислови, а також вірші.
Наразі ж підготували добірку з «мовою» будівель проспекту Молоді, вулиці Ветеранів, а також будинків, що поблизу гіпермаркету «Там-Там» та Завокзального ринку.
Тут – і філософські вислови латиною, і трафаретні написи організацій, які називають себе анархістами.
Нагадаємо, у Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять навести лад з написами на будівлях міста, оскільки не всі так звані графіті є привабливими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Шацьку незаконно продавали алкоголь
Сьогодні, 18:00
Про що «говорять» луцькі стіни. ЧАСТИНА 2
Сьогодні, 17:58
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
Сьогодні, 17:16