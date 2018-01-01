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Волинські медики проїхали 80 кілометрів на фейковий виклик

Волинські медики проїхали 80 кілометрів на фейковий виклик
До волинських медиків поступило повідомлення, що в одному із сіл області трапилася ДТП з потерпілими. Ця інформація виявилась неправдивою.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Із найближчого відділення ЕМД негайно виїхала бригада медиків, за кілька хвилин виїхала ще одна. Приїхавши на місце виклику медики зустріли автомобіль патрульної поліції. Виявилося, що повідомлення про ДТП надійшло також до поліції, і працівники поліції вже розшукують потерпілих. Та пошуки виявилися марними.

«Тобто, у вказаному місці не сталося жодного ДТП і потерпілих не було!» – обурюються медики.

Цей виклик виявився злим жарто.

«А тим часом дві бригади ЕМД подолали 80 км. за хибним викликом! Такий виклик - злочин, бо викликаючи екстрену медичну допомогу на хибний виклик є велика ймовірність позбавити вчасної допомоги іншу людину, яка без допомоги медиків може померти.

Крім того, такі жарти завдають нашій установі великих матеріальних затрат», – зауважують у дописі.

Патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Працівники ЕМД також подали звернення до поліції про встановлення особи, яка здійснила дане правопорушення.

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Теги: медики, Волинь, скандал, хибний виклик
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