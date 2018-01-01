Волинські медики проїхали 80 кілометрів на фейковий виклик
Сьогодні, 15:34
До волинських медиків поступило повідомлення, що в одному із сіл області трапилася ДТП з потерпілими. Ця інформація виявилась неправдивою.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Із найближчого відділення ЕМД негайно виїхала бригада медиків, за кілька хвилин виїхала ще одна. Приїхавши на місце виклику медики зустріли автомобіль патрульної поліції. Виявилося, що повідомлення про ДТП надійшло також до поліції, і працівники поліції вже розшукують потерпілих. Та пошуки виявилися марними.
«Тобто, у вказаному місці не сталося жодного ДТП і потерпілих не було!» – обурюються медики.
Цей виклик виявився злим жарто.
«А тим часом дві бригади ЕМД подолали 80 км. за хибним викликом! Такий виклик - злочин, бо викликаючи екстрену медичну допомогу на хибний виклик є велика ймовірність позбавити вчасної допомоги іншу людину, яка без допомоги медиків може померти.
Крім того, такі жарти завдають нашій установі великих матеріальних затрат», – зауважують у дописі.
Патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Працівники ЕМД також подали звернення до поліції про встановлення особи, яка здійснила дане правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Із найближчого відділення ЕМД негайно виїхала бригада медиків, за кілька хвилин виїхала ще одна. Приїхавши на місце виклику медики зустріли автомобіль патрульної поліції. Виявилося, що повідомлення про ДТП надійшло також до поліції, і працівники поліції вже розшукують потерпілих. Та пошуки виявилися марними.
«Тобто, у вказаному місці не сталося жодного ДТП і потерпілих не було!» – обурюються медики.
Цей виклик виявився злим жарто.
«А тим часом дві бригади ЕМД подолали 80 км. за хибним викликом! Такий виклик - злочин, бо викликаючи екстрену медичну допомогу на хибний виклик є велика ймовірність позбавити вчасної допомоги іншу людину, яка без допомоги медиків може померти.
Крім того, такі жарти завдають нашій установі великих матеріальних затрат», – зауважують у дописі.
Патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Працівники ЕМД також подали звернення до поліції про встановлення особи, яка здійснила дане правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські медики проїхали 80 кілометрів на фейковий виклик
Сьогодні, 15:34
У селі на Волині через коротке замикання горіла будівля
Сьогодні, 15:24