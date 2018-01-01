Скоромовки волинської глибинки: як у давнину дітей вчили говорити
Сьогодні, 18:27
Розповіли, як у волинських селах забавляли дітей та яким скоромовкам учили юних хлопців і дівчат.
Про це у своїй рубриці "Волинська говірка" пишуть Хроніки Любарта.
Так, пропонуємо декілька швидкомовок, за допомогою яких наші бабусі-прабабусі вчили гарно говорити й правильно вимовляти слова своїх синів та доньок.
***
У с. Сильно Ківерцівського району казали:
Прийшов Прокуп –
Кипит гокруп,
Пошов Прокуп –
Кіпит гокруп.
Як с Прокопом кіпив гокруп,
Так і бес Прокопа кіпив гокруп.
* * *
А так примовляли у Городищі-1 поблизу Луцька:
Наши їдуть – ваши йдуть,
Наши ваших дужинуть.
* * *
Ця швидкомовка з с. Ватин на Горохівщині:
Литів пес
Чириз говес
Як ни буде шкоди псові,
То ни буде шкоди й вувсові.
* * *
А ця – з Берестовця Костопільського району на Рівненщині (так швиденько примовляли дітлахи, коли… вчилися палити цигарку :) ):
Ішла баба в ліс –
Нарубала дров,
Затопила пич –
Дим пошов.
Джерело: Григорій Аркушин. «Всього на світи хватає…» (фольклор, звичаї та обряди Західного Полісся у діалектологічних записах): <вибране>. – Луцьк, 2015. – С. 72 – 73.
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Про це у своїй рубриці "Волинська говірка" пишуть Хроніки Любарта.
Так, пропонуємо декілька швидкомовок, за допомогою яких наші бабусі-прабабусі вчили гарно говорити й правильно вимовляти слова своїх синів та доньок.
***
У с. Сильно Ківерцівського району казали:
Прийшов Прокуп –
Кипит гокруп,
Пошов Прокуп –
Кіпит гокруп.
Як с Прокопом кіпив гокруп,
Так і бес Прокопа кіпив гокруп.
* * *
А так примовляли у Городищі-1 поблизу Луцька:
Наши їдуть – ваши йдуть,
Наши ваших дужинуть.
* * *
Ця швидкомовка з с. Ватин на Горохівщині:
Литів пес
Чириз говес
Як ни буде шкоди псові,
То ни буде шкоди й вувсові.
* * *
А ця – з Берестовця Костопільського району на Рівненщині (так швиденько примовляли дітлахи, коли… вчилися палити цигарку :) ):
Ішла баба в ліс –
Нарубала дров,
Затопила пич –
Дим пошов.
Джерело: Григорій Аркушин. «Всього на світи хватає…» (фольклор, звичаї та обряди Західного Полісся у діалектологічних записах): <вибране>. – Луцьк, 2015. – С. 72 – 73.
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