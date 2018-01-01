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Скоромовки волинської глибинки: як у давнину дітей вчили говорити

Скоромовки волинської глибинки: як у давнину дітей вчили говорити
Розповіли, як у волинських селах забавляли дітей та яким скоромовкам учили юних хлопців і дівчат.

Про це у своїй рубриці "Волинська говірка" пишуть Хроніки Любарта.

Так, пропонуємо декілька швидкомовок, за допомогою яких наші бабусі-прабабусі вчили гарно говорити й правильно вимовляти слова своїх синів та доньок.

***
У с. Сильно Ківерцівського району казали:

Прийшов Прокуп –

Кипит гокруп,

Пошов Прокуп –

Кіпит гокруп.

Як с Прокопом кіпив гокруп,

Так і бес Прокопа кіпив гокруп.

* * *

А так примовляли у Городищі-1 поблизу Луцька:

Наши їдуть – ваши йдуть,

Наши ваших дужинуть.

* * *

Ця швидкомовка з с. Ватин на Горохівщині:

Литів пес

Чириз говес

Як ни буде шкоди псові,

То ни буде шкоди й вувсові.

* * *

А ця – з Берестовця Костопільського району на Рівненщині (так швиденько примовляли дітлахи, коли… вчилися палити цигарку :) ):

Ішла баба в ліс –

Нарубала дров,

Затопила пич –

Дим пошов.

Джерело: Григорій Аркушин. «Всього на світи хватає…» (фольклор, звичаї та обряди Західного Полісся у діалектологічних записах): <вибране>. – Луцьк, 2015. – С. 72 – 73.

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Теги: історія, мова, фольклор, Волинь
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