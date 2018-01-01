Скоромовки волинської глибинки: як у давнину дітей вчили говорити





Про це у своїй рубриці "Волинська говірка" пишуть



Так, пропонуємо декілька швидкомовок, за допомогою яких наші бабусі-прабабусі вчили гарно говорити й правильно вимовляти слова своїх синів та доньок.



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У с. Сильно Ківерцівського району казали:



Прийшов Прокуп –



Кипит гокруп,



Пошов Прокуп –



Кіпит гокруп.



Як с Прокопом кіпив гокруп,



Так і бес Прокопа кіпив гокруп.



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А так примовляли у Городищі-1 поблизу Луцька:



Наши їдуть – ваши йдуть,



Наши ваших дужинуть.



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Ця швидкомовка з с. Ватин на Горохівщині:



Литів пес



Чириз говес



Як ни буде шкоди псові,



То ни буде шкоди й вувсові.



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А ця – з Берестовця Костопільського району на Рівненщині (так швиденько примовляли дітлахи, коли… вчилися палити цигарку :) ):



Ішла баба в ліс –



Нарубала дров,



Затопила пич –



Дим пошов.



Джерело: Григорій Аркушин. «Всього на світи хватає…» (фольклор, звичаї та обряди Західного Полісся у діалектологічних записах): <вибране>. – Луцьк, 2015. – С. 72 – 73.

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