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Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги

Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Комунальному закладу «Луцька міська дитяча поліклініка» передали 25 комплектів для автоматизованих робочих місць лікарів.

Обладнання урочисто вручили 21 серпня.

Заклад отримав 25 комплектів, до складу яких входять ноутбук, багатофункціональний пристрій, периферійне обладнання ліцензійне програмне забезпечення. Вартість кожного комплекту - 826 доларів, тож медзаклад загалом отримав забезпечення орієнтовно на 600 тисяч гривень. Обладнання передали у рамках Субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу Волинської області».

За словами очільника обласного управління охорони здоров’я Ігоря Ващенюка, така система дозволить покращити єдиний медичний простір області.
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги

«На прохання Оксани Петрівни (головного лікаря – ред.) і міської влади ми розглянули таку перспективу і звернулися до Світового банку. Вони погодилися придбати комп’ютерну техніку і для вашого закладу. Нас чекає електронна медична картка, електронний рецепт, тож без такої техніки рухатися вперед – неможливо», - мовив посадовець.

Обладнання дасть медикам змогу «відійти» від паперового документообігу, натомість долучивши пацієнтів до єдиного електронного реєстру пацієнтів. Цікаво, що через реєстр також підписують декларації із пацієнтами – станом на вчора підписано понад 300 тисяч договорів.

Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко пригадав, що через неефективне використання коштів Світовий банк хотів забрати у Волині частину грошей. Однак їх вдалося залучити назад, тому варто активно працювати та освоювати гроші.
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги

«Скільки ми можемо жити поряд із Європою і працювати за совковими стандартами – ці черги, лікарів відволікаються, лікарі все записуть-перезаписують, йдеш в реєстратуру, де шукають твою картку. Електронні реєстри - це завтрашній день», - зауважив голова ОДА.

Нова схема роботи буде зручною і дозволить внести всіх пацієнтів до єдиної бази. Відповідне обладнання є для всіх закладів первинної ланки медицини – так, у 2017 році вже закупили 304 комплекти для медзакладів області. 17 серпня 2018 року у рамках Субпроекту завезли ще 298 комплектів, 25 із яких сьогодні й отримала луцька дитяча лікарня.
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги

Опісля Савченко урочисто передав головному лікарю закладу Оксані Лєщинській документи та побажав, аби обладнання хоч трохи полегшило важку працю лікарів. За словами лікарки, поліклініка має велике навантаження, бо у Луцьку немає дитячої лікарні. Відтак, на прийомі за кілька хвилин треба встановити діагноз, дати рекомендації тощо. Основним напрямком роботи лікарів є саме профілактика та запобігання хвороб у дітей, а без комп’ютерного місця лікаря-педіатра важко планувати візити, наприклад, «гострих» хворих тощо.
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги

За словами Лєщинської, у лікарні закуповувати комп’ютери та програми, однак вони не витримували навантажень та «зависали». Нове обладнання значно полегшить планування візитів та дозволить ефективно боротися з чергами.
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги

«Це повністю нам забезпечить планову роботу, де можна уникнути зайвих черг... Цей подарунок є неоціненним для розвитку нашого закладу бо майбутнє - за електронною карткою пацієнта, а паперовий варіант – минуле», - підсумувала лікар та подякувала за таку потрібну техніку. Лікарі із закладу також долучилися до подяки гучними оплесками, а опісля гостям провели екскурсію поліклінікою.
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги

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Теги: поліклініка, комп'ютери, обладання
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