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У Луцьку затримали п'яних хуліганів з пістолетом. ФОТО

У Луцьку затримали п'яних хуліганів з пістолетом. ФОТО
У Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського виявили двох нетверезих осіб, які розмахували пістолетом.

Патрульні отримали повідомлення 21 серпня, близько 08:00.

Вони прибули на місце: чоловіки вже сиділи на лавці.

Аби освідувати порушників, їх запросили до службового автомобіля.
Та один з них почав розмахувати руками і навіть намагався вдарити поліцейського.

Згодом осіб, 20 і 25 років, доставили до відділку поліції, де на них оформили постанови й протоколи за хуліганство, непокору поліції та появу у п'яному вигляді в громадському місці.

Що ж до зброї, то її виявили при поверхневій перевірці у рюкзаку. Попередньо, це газовий пістолет.

«Власник пояснив, що придбав його «з рук». Розмахувати ним, та ще й в п’яному вигляді, категорично заборонено. Він має бути або вдома, або у спеціальній кобурі. Пістолет вилучив експерт для подальшої слідчих дій», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Максим.
У Луцьку затримали п'яних хуліганів з пістолетом. ФОТО
У Луцьку затримали п'яних хуліганів з пістолетом. ФОТО

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Теги: пістолет, Луцьк, хуліган
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