У Луцьку затримали п'яних хуліганів з пістолетом. ФОТО

У Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського виявили двох нетверезих осіб, які розмахували пістолетом.Патрульні отримали повідомлення 21 серпня, близько 08:00.Вони прибули на місце: чоловіки вже сиділи на лавці.Аби освідувати порушників, їх запросили до службового автомобіля.Та один з них почав розмахувати руками і навіть намагався вдарити поліцейського.Згодом осіб, 20 і 25 років, доставили до відділку поліції, де на них оформили постанови й протоколи за хуліганство, непокору поліції та появу у п'яному вигляді в громадському місці.Що ж до зброї, то її виявили при поверхневій перевірці у рюкзаку. Попередньо, це газовий пістолет.«Власник пояснив, що придбав його «з рук». Розмахувати ним, та ще й в п’яному вигляді, категорично заборонено. Він має бути або вдома, або у спеціальній кобурі. Пістолет вилучив експерт для подальшої слідчих дій», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині