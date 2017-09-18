У Луцьку затримали п'яних хуліганів з пістолетом. ФОТО
Сьогодні, 16:06
У Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського виявили двох нетверезих осіб, які розмахували пістолетом.
Патрульні отримали повідомлення 21 серпня, близько 08:00.
Вони прибули на місце: чоловіки вже сиділи на лавці.
Аби освідувати порушників, їх запросили до службового автомобіля.
Та один з них почав розмахувати руками і навіть намагався вдарити поліцейського.
Згодом осіб, 20 і 25 років, доставили до відділку поліції, де на них оформили постанови й протоколи за хуліганство, непокору поліції та появу у п'яному вигляді в громадському місці.
Що ж до зброї, то її виявили при поверхневій перевірці у рюкзаку. Попередньо, це газовий пістолет.
«Власник пояснив, що придбав його «з рук». Розмахувати ним, та ще й в п’яному вигляді, категорично заборонено. Він має бути або вдома, або у спеціальній кобурі. Пістолет вилучив експерт для подальшої слідчих дій», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Максим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Патрульні отримали повідомлення 21 серпня, близько 08:00.
Вони прибули на місце: чоловіки вже сиділи на лавці.
Аби освідувати порушників, їх запросили до службового автомобіля.
Та один з них почав розмахувати руками і навіть намагався вдарити поліцейського.
Згодом осіб, 20 і 25 років, доставили до відділку поліції, де на них оформили постанови й протоколи за хуліганство, непокору поліції та появу у п'яному вигляді в громадському місці.
Що ж до зброї, то її виявили при поверхневій перевірці у рюкзаку. Попередньо, це газовий пістолет.
«Власник пояснив, що придбав його «з рук». Розмахувати ним, та ще й в п’яному вигляді, категорично заборонено. Він має бути або вдома, або у спеціальній кобурі. Пістолет вилучив експерт для подальшої слідчих дій», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Максим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
гімнюки
Останні новини
У Луцьку затримали п'яних хуліганів з пістолетом. ФОТО
Сьогодні, 16:06
На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО
Сьогодні, 15:57