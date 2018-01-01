Школярки, які на Волині напилися до втрати свідомості, вживали вино
Сьогодні, 16:19
У селі Велимче Ратнівського району дві школярки 10 та 11 років перебрали алкоголю та пішли засмагати.
Про це пише Район.Ратне.
Пригода із дівчатами трапилася у вівторок, 20 серпня.
Згодом, після вживання алкоголю, вони заснули.
Одна із сестер із благополучної та багатодітної сім’ї, до якої інша приїхала погостювати. Аби відзначити зустріч, діти вирішили випити святкового вина та піти до місцевого ставка. Згодом їх виявили небайдужі односельці, які й викликали швидку.
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Про це пише Район.Ратне.
Пригода із дівчатами трапилася у вівторок, 20 серпня.
Згодом, після вживання алкоголю, вони заснули.
Одна із сестер із благополучної та багатодітної сім’ї, до якої інша приїхала погостювати. Аби відзначити зустріч, діти вирішили випити святкового вина та піти до місцевого ставка. Згодом їх виявили небайдужі односельці, які й викликали швидку.
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