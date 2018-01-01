Школярки, які на Волині напилися до втрати свідомості, вживали вино





Про це пише



Пригода із дівчатами трапилася у вівторок, 20 серпня.



Згодом, після вживання алкоголю, вони заснули.



Одна із сестер із благополучної та багатодітної сім’ї, до якої інша приїхала погостювати. Аби відзначити зустріч, діти вирішили випити святкового вина та піти до місцевого ставка. Згодом їх виявили небайдужі односельці, які й викликали швидку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Велимче Ратнівського району дві школярки 10 та 11 років перебрали алкоголю та пішли засмагати.Про це пише Район.Ратне у вівторок, 20 серпня.Згодом, після вживання алкоголю, вони заснули.Одна із сестер із благополучної та багатодітної сім’ї, до якої інша приїхала погостювати. Аби відзначити зустріч, діти вирішили випити святкового вина та піти до місцевого ставка. Згодом їх виявили небайдужі односельці, які й викликали швидку.

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