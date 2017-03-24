У Нововолинську за найкращу вишиванку подарують путівку в Париж





Збір учасників почнеться о 14:45 біля кінотеатру «Україна», де журі прикріплюватиме кожному зірочку з особистим номером, - пише



Як повелось, хода рушатиме до пам’ятника Шевченку.



У конкурсі буде декілька номінацій: «З бабусиної скрині», «Найкраща жіноча вишиванка» «Найкраща чоловіча вишиванка» «Маленькі українці» «Національна родина», у кожній по 3 місця. Гран-прі конкурсу буде семиденна путівка до Парижу на одного.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня до Дня Незалежності України у Нововолинську відбудеться святкова хода «Я по світу іду в вишиванці», де оберуть найкращі та найоригінальніші національні вбрання. Головним призом стане путівка на 7 днів до Парижа.Збір учасників почнеться о 14:45 біля кінотеатру «Україна», де журі прикріплюватиме кожному зірочку з особистим номером, - пише Буг Як повелось, хода рушатиме до пам’ятника Шевченку.У конкурсі буде декілька номінацій: «З бабусиної скрині», «Найкраща жіноча вишиванка» «Найкраща чоловіча вишиванка» «Маленькі українці» «Національна родина», у кожній по 3 місця. Гран-прі конкурсу буде семиденна путівка до Парижу на одного.

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