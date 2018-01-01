На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО

У Луцьку демонтували стихійне поселення на вулиці Набережній.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.В зоні заплави річки Стир громадяни облаштували собі наметове містечко з спальними кімнатами та кухнею."Завели навіть сторожового пса, щоб було все по-справжньому. Впродовж місяця у них тут вирувало життя. Сьогодні ж все закінчиться", - йдеться у дописі.Муніципали взялися зносити всі збудовані халабуди. Їх «мешканці» були не готові зустрічати тут гостей, тому погрожували інспекторам холодною зброєю.