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На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО

На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
У Луцьку демонтували стихійне поселення на вулиці Набережній.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

В зоні заплави річки Стир громадяни облаштували собі наметове містечко з спальними кімнатами та кухнею.

"Завели навіть сторожового пса, щоб було все по-справжньому. Впродовж місяця у них тут вирувало життя. Сьогодні ж все закінчиться", - йдеться у дописі.

Муніципали взялися зносити всі збудовані халабуди. Їх «мешканці» були не готові зустрічати тут гостей, тому погрожували інспекторам холодною зброєю.

На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, демонтаж
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