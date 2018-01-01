На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
Сьогодні, 17:16
У Луцьку демонтували стихійне поселення на вулиці Набережній.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
В зоні заплави річки Стир громадяни облаштували собі наметове містечко з спальними кімнатами та кухнею.
"Завели навіть сторожового пса, щоб було все по-справжньому. Впродовж місяця у них тут вирувало життя. Сьогодні ж все закінчиться", - йдеться у дописі.
Муніципали взялися зносити всі збудовані халабуди. Їх «мешканці» були не готові зустрічати тут гостей, тому погрожували інспекторам холодною зброєю.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
В зоні заплави річки Стир громадяни облаштували собі наметове містечко з спальними кімнатами та кухнею.
"Завели навіть сторожового пса, щоб було все по-справжньому. Впродовж місяця у них тут вирувало життя. Сьогодні ж все закінчиться", - йдеться у дописі.
Муніципали взялися зносити всі збудовані халабуди. Їх «мешканці» були не готові зустрічати тут гостей, тому погрожували інспекторам холодною зброєю.
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