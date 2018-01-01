Яким є нове приміщення прокуратури, яке у Луцьку відкрив Луценко. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Під час візиту на Волинь Генеральний прокурор України Юрій Луценко оглянув нове адміністративне приміщення прокуратури області.
Будівництво приміщення розпочали ще 2011 року, а головні будівельні роботи завершили наприкінці 2017-го, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
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Об’єкт здали в експлуатацію 26 лютого. Нині ж службові кабінети для прокурорів уже повністю обладнані меблями та технікою.
Нова адміністративна будівля має чотири поверхи площею понад 1,5 тис кв.м. У ній облаштовано 18 кабінетів, розрахованих на комфортне розміщення до 42 робочих місць.
Перший поверх займають технічні приміщення, малий зал та службові кабінети.
Другий та третій поверхи займають службові кабінети, а весь четвертий поверх займає актовий зал, розрахований на одночасне перебування до 200 чоловік.
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Будівництво приміщення розпочали ще 2011 року, а головні будівельні роботи завершили наприкінці 2017-го, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луценко в Луцьку відкрив нове приміщення прокуратури, – ЗМІ
Об’єкт здали в експлуатацію 26 лютого. Нині ж службові кабінети для прокурорів уже повністю обладнані меблями та технікою.
Нова адміністративна будівля має чотири поверхи площею понад 1,5 тис кв.м. У ній облаштовано 18 кабінетів, розрахованих на комфортне розміщення до 42 робочих місць.
Перший поверх займають технічні приміщення, малий зал та службові кабінети.
Другий та третій поверхи займають службові кабінети, а весь четвертий поверх займає актовий зал, розрахований на одночасне перебування до 200 чоловік.
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