У Шацьку незаконно продавали алкоголь





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Так, у Шацьку в одному з продуктових магазинів виявили факт торгівлі слабоалкогольними напоями без відповідної ліцензії, а на Шацькому ринку в павільйоні знайшли алкогольні напої без акцизних марок.



На підприємців склали адміністративний протокол, а товар вилучили.

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