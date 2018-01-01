У Шацьку незаконно продавали алкоголь
Сьогодні, 18:00
У селищі Шацьк, що на Волині, зафіксували факти незаконного продажу алкоголю.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, у Шацьку в одному з продуктових магазинів виявили факт торгівлі слабоалкогольними напоями без відповідної ліцензії, а на Шацькому ринку в павільйоні знайшли алкогольні напої без акцизних марок.
На підприємців склали адміністративний протокол, а товар вилучили.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, у Шацьку в одному з продуктових магазинів виявили факт торгівлі слабоалкогольними напоями без відповідної ліцензії, а на Шацькому ринку в павільйоні знайшли алкогольні напої без акцизних марок.
На підприємців склали адміністративний протокол, а товар вилучили.
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